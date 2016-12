Kaltes Bad oder hohe Stromrechnung? Eine Seniorin befürchtet hohe Kosten aufgrund einer elektrischen Zusatzheizung. Der Vermieter widerspricht.

Kommt das böse Erwachen mit der Stromrechnung: Mieterin Katharina U. befürchtet dies. Die SEEG sagt zu, die Betriebskosten nach dem ersten Jahr gemeinsam zu prüfen. © Symbolfoto/dpa

Eigentlich könnte Katharina U. (Name von der Redaktion geändert.) richtig zufrieden sein mit ihrem neuen Zuhause. Weil ihr das Leben im eigenen Häuschen allmählich zu beschwerlich wurde, bezog die Seniorin eine frisch sanierte Wohnung im betreuten Wohnangebot der Meißner SEEG. Mit einem Fahrstuhl geht es bequem hinauf in die oberste Etage des kaum mehr wiederzuerkennenden DDR-Plattenneubaus. Die barrierefreie Wohnung ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. „Wenn es einmal nicht mehr geht mit dem Laufen, kann ich trotzdem hierbleiben“, sagt Katharina U.

Bei allem Schwärmen für die eigenen vier Wände bleibt eine Sache, die der Rentnerin nicht so richtig in den Kopf will. Sie öffnet die breite Tür zum vom geräumigen Flur abgehenden Badezimmer, zeigt auf eine Lüftungsklappe und hält einen Papierschnipsel dagegen. Das Blättchen beginnt sofort zu flattern. Eine baugleiche Klappe tut in der Küche ihren Dienst. Beständig würde so die Wärme aus dem Bad herausgezogen. Das Heizen mit dem elektrischen Handtuchwärmer sei für die Katz, sagt Katharina U. Die Mieterin befürchtet nicht nur, dass ihr Bad kaum warm wird, sondern zusätzlich über die Stromrechnung hohe Zusatzkosten anfallen könnten, mit denen sie so vorher nicht gerechnet hatte.

In einem der SZ vorliegenden Beratungsbericht der Verbraucherzentrale Sachsen, die über den Mieterverein Meißen eingeschaltet wurde, bestätigen deren Prüfer die Kritik der älteren Dame. „Ungewöhnlich ist, dass circa ein Drittel der Wohnung nicht an die Zentralheizung angeschlossen ist“, heißt es darin. Neben dem Bad zählt dazu der große Flur. Es bestehe deshalb die Frage, ob der Elektroheizkörper überhaupt die erforderliche Wärme produzieren könne. Die Verbraucherzentrale kommt zu dem Schluss, dass dies zumindest recht teuer werden könnte. Im Beratungsbericht ist von Stromkosten für die Heizung über den Handtuchhalter von gut 800 Euro jährlich die Rede.

Auf Vermieterseite wird das anders gesehen. In einer Stellungnahme zu dem Fall verweist die SEEG darauf, dass die Lüftung im Bad mit einem Sensor ausgestattet sei, um bei erhöhter Luftfeuchtigkeit stärker tätig zu werden. Den entsprechenden Normen folgend werde darüber hinaus über eine zentrale Anlage auf dem Dach permanent Luft in Höhe von 15 Kubikmetern pro Stunde abgesaugt. Dadurch sei sichergestellt, dass – unabhängig von den individuellen Gewohnheiten der Mieter – in den Räumen ein gesundes Klima herrsche und sich kein Schimmel bilde.

Weiter weist die SEEG darauf hin, dass der Badheizkörper nicht 24 Stunden bei maximal 800 Watt laufe. Er müsse nur eine relativ geringe Leistung erbringen, um Temperaturen zwischen 18 Grad Celsius und 24 Grad Celsius zu realisieren. Das Bad liege innerhalb der Wohnung, grenze nicht an eine Außenwand. Zudem werde ihm nicht direkt Frischluft, sondern erwärmte Luft zugeführt.

Abgeblockt wird von dem Unternehmen zudem der Vorwurf, die Mieterin nicht von Anfang an über die Elektroheizung des Bades informiert zu haben. Katharina U. habe die Wohnung vor Abschluss des Vertrages mit allem Zubehör, inklusive des beheizbaren Handtuchhalters gesehen, so die SEEG. Bei den Berechnungen für den Energieausweis spiele der elektrische Heizkörper aufgrund der prozentualen Geringfügigkeit zum Gesamtenergiebedarf“ keine Rolle. SEEG-Geschäftsführerin Birgit Richter bietet an, die Angelegenheit im Auge zu behalten. „Sobald die erste Betriebskostenabrechnung da ist, schauen wir uns das gern gemeinsam an.“

zur Startseite