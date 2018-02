Motorsport Kalter Start ins heiße Rennsportjahr Stefan Genscher fährt seit rund 40 Jahren Motorradrennen. Auch 2018 haben er und sein Team ehrgeizige Ziele.

Sitzprobe auf einer Suzuki GSX-R1000. Derzeit werden die Maschinen von Stefan Genscher und seinem Team gewartet. © Dietmar Thomas

Reinsdorf. Nach der Saison ist bei Motorsportlern vor der nächsten Saison. So auch beim Reinsdorfer Stefan Genscher. Das kennt der 53-Jährige seit rund vier Jahrzehnten. Früher als Moto-Cross-Pilot, wo er Mitte der 80er Jahre in der DDR-National-Mannschaft bei Rennen im Pokal für Frieden und Freundschaft der sozialistischen Länder aktiv war, und auch ab 1996 als er nach knapp zehn Jahren verletzungsbedingter Motorsportpause als Quereinsteiger mit dem Straßenrennsport begann. Nicht ohne Erfolg, denn nach mehreren Titeln in verschiedenen Langstrecken-Cups holte er mit seinem Team den Titel in der Deutschen Langstreckenmeisterschaft, die Bike Promotion europaweit ausrichtet.

Diesem wollen Stefan Genscher und sein Team Bipro-Legends im Jahr 2018 weitere Erfolge folgen lassen. Den kalten Auftakt im Rennsportjahr bildete am vergangenen Wochenende die Teilnahme an der Motorradmesse in Leipzig. „Wir haben im Rahmen der Rennserie unser Team präsentiert“, erklärt Genscher und fügt an: „Damit die Leute sehen, was abgeht. Es war eine riesige Nachfrage. Einfach unfassbar.“ Sinn und Zweck wäre dabei natürlich auch die Suche nach Sponsoren, denn Rennsport ist bekanntlich nicht das preiswerteste Hobby. „Es sind Gespräche geführt worden, aber da muss man natürlich warten, was heraus kommt. Der eine sagt, er kann dieses Jahr nicht, dafür kommt ein anderer hinzu. Das passt dann schon für einen gewissen Grundstock.“

Den brauchen Stefan Genscher und sein Team auch, um die Vorhaben in dieser Saison umzusetzen. Auf dem Plan stehen die Teilnahme an der Deutschen Langstreckenmeisterschaft sowie an einem Lauf der Langstrecken-Europameisterschaft, der in Oschersleben durchgeführt wird. „Da haben wir ja einen super Ruf von den WM-Läufen her, bei denen der sportliche Erfolg wegen Stürzen oder Materialproblemen ausblieb, aber ansonsten war die Präsentation unseres zehnköpfigen Teams phänomenal. Diesen Ruf wollen wir verteidigen, und natürlich auch sportlich etwas reißen“, sagt Genscher.

Die Vorbereitung dazu hat entsprechend intensiv begonnen. Beide Motorräder – zwei Suzuki GSX-R1000 – werden gewartet, die Motoren einer intensiven Revision unterzogen. „Für einen Motor werden vier bis sechs Wochen benötigt“, so Genscher. „Der muss völlig zerlegt und zusammengebaut werden. In diesem Jahr haben wir dazu ein neues Tuningprogramm von Yoshimura aus Japan“, fügt er an. Hilfe käme von Suzuki-Chef-Tuner Schäfer in Saarlouis, der den Mittelsachsen sehr unterstützt. Aber auch sechs bis acht Mann seines Teams sind in dieser Phase in die Vorbereitung intensiv involviert. „Die Motorräder bewegen sich dann um die 200 PS“, erklärt der Pilot, wobei das nicht die Hauptsache, sondern auf der Langstrecke zum großen Teil die Zuverlässigkeit wäre. „Aber einen gewissen Grundspeed muss man vorhalten, das nützt alles nichts“, so Genscher, der weiß, dass es auch bei den Fahrern auf Zuverlässigkeit ankommt. Da lief es für Bipro-Legends in den vergangenen Jahren nicht immer optimal. In diesem Jahr soll Uwe Kantin aus Celle bei Hannover sowie ein weiterer Pilot das Team vervollständigen. „Ich glaube, dass das passt“, so Genscher, der in der Deutschen Langstreckenmeisterschaft der Bike-Promotion natürlich die Titelverteidigung anstrebt.

Dazu gilt es natürlich nicht nur an der Hardware zu schrauben, sondern auch für die Kondition und Konzentration etwas zu tun. Zweimal in der Woche arbeitet Genscher, der kürzlich an der Schulter operiert wurde, im Fitnessbereich. Außerdem stände Schwimmen auf dem Programm. Und sobald es der Körper wieder zulassen würde, geht es auf die Moto-Cross-Strecke. Reaktion, Motorik und Kraft, da ist Moto Cross super“, sagt Genscher, der den heißen Start ins Rennjahr Ende März auf dem Grand Prix-Kurs im spanischen Aragon vollzieht. Da gelte es bei Tests, am Fahrwerk und Setup der Maschinen zu arbeiten. Zwei Mann werden dazu mit den Motorrädern und dem Transporter anreisen, zwei sollen fliegen. Das erste Rennen des Jahres wird dann am 20. April in Most ausgetragen. „Da soll natürlich der erste Sieg her“, sagt Stefan Genscher, der trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch brennt. „Motorsport ist nach wie vor ein großer Lebensinhalt für mich, der eine riesige Bedeutung für mich hat. Weil wir ihn als Teamsport betreiben und auch die Familien mit dabei sind. Der, den Teammitgliedern und den Sponsoren kann man nicht genug danken, dass sie zur Stange halten, dass alle an einem Strang ziehen, denn nur so können wir erfolgreich sein.“

