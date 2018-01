Kalte Hände – heiße Flammen In vielen Orten des Landkreises verlebte Jung und Alt überaus vergnügliche Stunden an den zahlreichen Winterfeuern.

zurück Bild 1 von 4 weiter Beim Lagerfeuer in Trebendorf wurden am Sonnabend die neuesten Neuigkeiten des gerade gestarteten Jahres ausgetauscht. © Joachim Rehle Beim Lagerfeuer in Trebendorf wurden am Sonnabend die neuesten Neuigkeiten des gerade gestarteten Jahres ausgetauscht.

Lara erschien beim Zampern in Rohne als Elfe, Isabell als Minimaus und Eric als Hulk. Die Erwachsenen sahen als Piraten und Sträflinge noch gefährlicher aus.

Johanna, Lennard, Hannah, Mila und Nele (von links) wärmten sich am späten Sonnabendnachmittag die Hände beim 4. Winterfeuer des Kultur- und Traditionsvereins See vor dem Vereinsheim. Mit einbrechender Dunkelheit strebten immer mehr Frauen, Männer und Kinder zum Domizil des vereins. Eine weithin sichtbare Rauchfahne des Winterfeuers wies ihnen dabei den richtigen Weg zum gemütlichen Beisammensein.

Auch der Familie Sieber gefiel es am frühen Sonnabendabend beim 12. Glühweinfest des Feuerwehrvereins Nieder Seifersdorf vor dem Gerätehaus der Wehr.

Niesky/See: Zunächst züngelten die Flammen etwas zögerlich während des 4. Winterfeuers beim Kultur- und Traditionsvereins am Sonnabend in See. Doch mit fortschreitender Dunkelheit verbreiteten auch hier die Flammen ihre Wärme. Im Vereinsheim bereiteten fleißige Frauenhände frische Waffeln zu, die von den Kindern heiß begehrt wurden.

Nieder Seifersdorf: Die Mitglieder des Feuerwehrvereins sowie zahlreiche Bewohner des Ortes hatten für reichlich Brennstoff gesorgt. So loderten die Flammen beim 12. Glühweinfest am Lagerfeuer bereits kurz nach 17 Uhr. Sturm Friederike steuerte zusätzlich einen Teil des Holzes bei, der auf dem Scheiterhaufen landete. In der Halle des Gerätehauses hielten die Vereinsmitglieder reichlich Getränke aber auch Bratwurst vom Grill für die zahlreichen Gäste bereit.

Trebendorf: Mit dem Neujahrsfest beginnt in der Dorfgemeinschaft Trebendorf einmal mehr so richtig das Vereinsleben. Gemeinsam fanden sich am Haus der Vereine Alt und Jung am Lagerfeuer zusammen, verbrannten ihre letzten Weihnachtsbäume und tranken Glühwein oder Kinderpunsch.

Rohne: Am Sonnabend waren die sorbischen Heischegänger in Rohne unterwegs. Alle, die meinten, den Winter auszutreiben, trafen sich in den tollsten Verkleidungen schon in der Frühe auf dem Njepilahof. Auf Hanzo Njepilas Erbe standen neben den Sammelbüchsen auch die geistigen Getränke und Tüten mit Süßigkeiten. Der Zamperzug geriet richtig groß. Alle Höfe des Dorfes wurden besucht, es wurde reichlich gespendet: Eier, Speck und natürlich Geld. Am historischen Schlauchturm der Feuerwehr stand die Zollstation. Die Autofahrer zeigten sich natürlich von der freundlichen Seite und zückten ihr Portemonnaie.

