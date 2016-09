Kaltblütig und menschenverachtend Ein türkischer Lkw-Fahrer schleust 30 Syrer ein. Er will davon nichts bemerkt haben.

Die Handschellen bekommt der türkische Schleuser nur vorübergehend abgenommen. Am Mittwoch musste sich der 60-jährige Lkw-Fahrer am Amtsgericht Meißen verantworten, weil er 30 Syrer, darunter eine Frau, eingeschleust hatte. © Claudia Hübschmann

Das war ein gutes Geschäft für die türkischen Schleuser. 10 000 Euro musste jeder der 30 Syrer, darunter eine Frau, zahlen, um im November 2014 – also noch vor Beginn der großen Flüchtlingskrise – mit einem Lkw illegal in die EU geschleust zu werden. Allein diese eine Tour brachte ihnen 300 000 Euro ein. Von Istanbul ging es in einem Fünf-Tage-Ritt bis in die Nähe von Wien.

Die ganze Zeit war der mit Sultaninen beladene Kühltransporter, in dem sich neben der Ladung die Menschen befanden, nicht geöffnet worden. Die illegalen Insassen drohten zu ersticken, schlugen ein Loch in die Wand, um Luft zu bekommen. In Österreich wurden sie ausgeladen. Wie professionell die Schleuser arbeiteten, zeigt sich auch daran, dass kurz nach der Ankunft Taxis ankamen und die Illegalen nach Deutschland brachten. Hier beantragten sie Asyl.

Die Sache wäre wohl nie aufgeflogen, wenn beim Ausladen der Ware in Klipphausen in einer Bäckerei den Mitarbeitern nicht aufgefallen wäre, dass zwischen den Paletten mit den Sultaninen ungewöhnliche Hohlräume geschaffen wurden. Die Kartons mit den Sultaninen sind durch die hohe Luftfeuchtigkeit aufgeweicht, die Ware ist nicht mehr zu verwenden. Es finden sich nicht nur Verpackungen von Lebensmitteln, sondern auch menschliche Exkremente. Durch Fingerabdrücke und Datenabgleich können drei der 30 eingeschleusten Flüchtlinge ausfindig gemacht werden. „Der Lkw wurde fünf Tage lang nicht geöffnet. Für zwei Tage hatten wir Brötchen, danach nur noch Wasser“, sagt einer der Flüchtlinge aus. „Wir haben in Wasserflaschen gepinkelt“, so ein anderer. Exkremente fanden sich in Papiertüten.

Müll aus dem Laster

Schon beim Ausladen macht sich der Fahrer des Lkw verdächtig. „Er half beim Ausladen, was unüblich ist. Vor allem aber beseitigte er Müll aus dem Lkw“, sagt ein Mitarbeiter der Bäckerei. Offenbar will der Fahrer Spuren beseitigen.

Mit verdient hat wohl auch die türkische Spedition. Die Lieferung traf einige Tage verspätet ein. Bei Nachfragen der Bäckerei konnte niemand sagen, wo genau sich der Lkw gerade befindet. Später hieß es dann, das Fahrzeug habe einen Getriebeschaden. Der 60-jährige Lastkraftwagenfahrer aus der Türkei war am Mittwoch am Amtsgericht Meißen wegen Einschleusens von Ausländern angeklagt.

Der Mann entzog sich im April dem Verfahren, wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und in Rumänien verhaftet. Dort wohnt er nach eigenen Angaben seit eineinhalb Jahren. Als er nach Deutschland ausgeliefert wird, ist seine größte Sorge, dass davon das türkische Konsulat nichts erfährt. Wird er in der Türkei also auch wegen Straftaten gesucht?

Er will mit der Tat nichts zu tun, nicht bemerkt haben, dass sich 30 Menschen auf seine Lkw befanden. „Die Schleuser haben das ohne mein Wissen gemacht. Ich hätte die Leute doch sofort rausgelassen, wenn ich das gewusst hätte“, sagt er.

Mit dieser Masche kam er schon mal durch. Bereits 2013 hatte er 14 Menschen, davon sieben Kinder, geschleust. Und hatte noch mehr Pech als dieses Mal. Denn die deutschen Ermittler bekamen Wind, verfolgten die Fahrt und überwachten die Telefone, zeichneten die Gespräche des Fahrers mit den Schleusern auf. „Der Idiot hat zur Eile gedrängt und dabei Wasserflaschen vergessen“, sagte demnach ein Schleuser. Über eine aufgeschlitzte Plane wirft der Fahrer schließlich Wasserflaschen in den Lkw, kurz bevor die Kinder zu kollabieren drohen. An der rumänisch-ungarischen Grenze wurde der Lkw gestoppt. Zuvor hatte er 30 Stunden im Grenzgebiet gestanden. Man wartete darauf, dass die Röntgenüberwachung ausgeschaltet wird.

Das geschieht jede Nacht für drei Stunden. Nur in dieser nicht. Denn die Ermittler sind den Schleusern schon auf der Spur. Fahrer war auch damals der Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft Gießen gab das Verfahren nach Rumänien ab. Dort glaubten die Richter ihm seine Geschichte, zumal die Flüchtlinge alle ausgesagt hatten, der Fahrer habe nichts gewusst. Die Telefonüberwachung hatte aber das Gegenteil ergeben.

Im jetzigen Verfahren in Meißen sind für den Staatsanwalt nicht zuletzt durch die Aussagen der Flüchtlinge die Vorwürfe erwiesen. „Sie hatten großes Glück, dass die Leute nicht erstickt sind. „Dass sie überlebt haben, ist nicht Verdienst des Angeklagten. Er hat sich nicht um sie gekümmert“, sagt er. Die Menschen, die sich ungesichert zwischen den etwa 700 Kilogramm schweren Paletten befunden hätten, seien in Lebensgefahr gewesen. Unklar sei lediglich, ob die Flüchtlinge bereits in der Türkei zugestiegen seien oder in Bulgarien. „Sie haben ein Geschäft mit der Not gemacht mit einer Kaltschnäuzigkeit, die ich so noch nie erlebt habe“, sagt der Staatsanwalt und fordert drei Jahre und sechs Monate Haft.

Das Verfahren habe gezeigt, wie professionell die Schleuser agierten, sagte Verteidiger Wolfgang Tücks, der keinen konkreten Antrag stellte. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Andreas Poth verurteilt den Angeklagten zu der vom Staatsanwalt beantragten Strafe. Der Richter spricht von Kaltschnäuzigkeit, hoher krimineller Energie und Professionalität. Für das Gericht sei es undenkbar, dass er als Fahrer nichts von der Schleusung gewusst habe. Die vier Wochen Ausliefrungshaft in Rumänien werden dem Angeklagten angerechnet. So wie er den Gerichtssaal betrat, verließ er ihn auch wieder: in Handschellen. Denn das Gericht hielt der Haftbefehl aufrecht. Seine Frau in Rumänien sieht er wohl so bald nicht wieder. Dabei wollte er doch bald mit 61 Jahren in Rente gehen.

