Kalt erwischt – dann heißgelaufen Der TSV Radeburg gibt nach schwacher Leistung in Dresden die richtige Antwort in Zwickau.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Der TSV 1862 Radeburg musste am Wochenende in Dresden und in Zwickau an die Platten.

Gegen den TTC Elbe Dresden wurden die Zillestädter aber zunächst kalt erwischt, hatten Fortuna nicht auf ihrer Seite und verloren klar gegen eine Mannschaft, die den Sieg an diesem Tag mehr wollte. Bei der 4:11-Niederlage konnten für Radeburg nur Bogdan Szandala und Ronny Gursinsky punkten. Der Rest ging leer aus.

Ganz anders präsentierte sich der TSV 1862 am Sonntag beim Auswärtsspiel in Zwickau. Im gelben Ausweichtrikot fand man wieder in die Erfolgsspur, lief total heiß und holte einen verdienten Auswärtserfolg. Der einzige Makel war die Ausbeute in den Doppeln am Anfang. Nur ein Sieg gelang durch Szandala/Gursinsky. Die risikoreiche Aufstellung von Doppel 2 und 3 führte zwar nicht zum Erfolg, aber gerade Schäfer/Domke, als „Opferdoppel“ aufgestellt, zeigten die „wilde Entschlossenheit“ zum Auswärtssieg. ,Und so liefen die Einzel dann auch wie aus einem Guss.

Nur zwei Niederlagen bei zehn Siegen sind deutlich. Das 11:4 war eine klasse Leistung und die richtige Antwort auf die schwache Leistung am Vortag in Dresden. (jf)

