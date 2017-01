Kalk für Berlin

Der Knappenverein Altenberg wird sich zu seinem Vereinsabend am heutigen Dienstag mit dem Kalkwerk Rüdersdorf näher befassen. Es wird unter anderem eine Filmdokumentation gezeigt. „Seit über 760 Jahre wird dort Kalk abgebaut“, sagt Vorstandsmitglied Eckhard Ehrt. „Das ist zum Beispiel nur möglich durch ein umfangreiches unterirdisches Streckennetz zur Entwässerung der Lagerstätte.“ Einige untertägige Auffahrungen seien zu verschiedenen Zeiten geheime Orte gewesen. Die Rüdersdorfer Kalkprodukte hatten eine maßgebliche Bedeutung für die Bautätigkeit in Berlin, weiß Eckhard Ehrt.Der Vereinsabend beginnt 18 Uhr in der Knappenstube im Lippmann-Schacht, zweite Etage. (SZ/ks)

