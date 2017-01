Kalifornier rockt im Kesselhaus

Americana im Kesselhaus Singwitz. Rock, Blues, Pop und Americana mit einem Schuss Beatles, das alles ist am Sonnabend im Kesselhauslager Singwitz zu erleben. Dann steht Elija Ford & The Bloom auf der Bühne. Elijah Ford ist ein aus Kalifornien stammender, zurzeit in Austin lebender Musiker, welcher seine Solo Karriere ins Rollen brachte, als er die Tourband von Oscar & Grammy Gewinner Ryan Bingham verlassen hat. Ford hat eine erste Solo Platte Upon Waking im Jahr 2011 veröffentlicht, gefolgt von der EP Ashes ein Jahr später. Vor Kurzem haben nun Elijah Ford und seine Begleitband The Bloom das neue Album As You Were vollendet. Für die Musikindustrie ist Elijah Ford kein Fremder, ist er doch Sohn des ehemaligen Gitarrenschwergewichts der Black Crowes Marc Ford, und tourte bereits im zarten Alter von 17 Jahren als Teil von dessen Band Fuzz Machine um die Welt. Ford jun. hat definitiv viel wertvolle Rock’n’Roll Power von seinem Vater geerbt, hat aber auch eine gänzlich eigene Rock-Note entwickelt. Um das neue Album zu promoten touren Elijah Ford & The Bloom nun die ersten zwei Monate des neuen Jahres auch quer durch Europa. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist 20 Uhr.

RM Club Party im East Bischofswerda. Zur Clubparty wird für den Sonnabend in den Eastclub nach Bischofswerda eingeladen. An den Plattentellern stehen Romano Meinert und RM Booking und sorgen für die richtige und vor allem tanzbare Musik. Außerdem mit dabei Lenox. Los geht es um 22 Uhr, und dann kann so richtig abgetanzt werden. www.east-club.de

Black Tro in der Eventstation Hoyerswerda. Mit der klassischen Party am Wochenende startet die U8-Eventstation Hoyerswerda zum Jahresbeginn schon wieder voll durch: mit einem Mix aus Hip-Hop und Electro legen DJ Deqo, DJ Dailz und die Resident-DJs Elektronic Beat Brothers und Max Kracht live auf. Mit Drinks aus dem Hause U8 geht’s hier ab 22 Uhr am Sonnabend in Hoyerswerda richtig ab. Einlass für alle ab 18, ab 16 mit bekannten Regeln zu Begleitung und Partyzettel. Tickets könnt ihr euch im Vorverkauf für fünf Euro bei Tele Pizza in Hoyerswerda und beim Lottoladen im Treff 8 Center oder auch online holen. An der Abendkasse sind die Eintrittskarten für die klassische Party dann lediglich zwei Euro teurer.

Zeitreise im Mono Bautzen. Das Mono Bautzen bringt euch diesen Sonnabend wieder zurück in die 90er – mit Musik, passendender Visualisierung und sogar entsprechender Deko dreht sich alles um das verrückte Jahrzehnt. Für einen Abend könnt ihr euch noch mal 20 Jahre in der Zeit zurückversetzen lassen. Das Mono selbst steuert auch die Musik bei. Alle ab 25 sind hier im Mono Bautzen ab 22 Uhr herzlich eingeladen.

Lausitzhalle feiert Ü30 Hoyerswerda. Auch die Ü30-Party muss auch dieses Wochenende – wie fast jede Woche – wieder sein. Ab 21 Uhr wird in der Lausitzhalle Hoyerswerda mit dem Besten aus den 80ern, 90ern und von Heute ordentlich gefeiert. Natürlich sind auch die altbekannten Schlager wieder dabei. Karten gibt’s im Vorverkauf für 7 Euro beim Wochenkurier, bei Tele Pizza und – na klar – in der Lausitzhalle selbst.