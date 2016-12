Kalender zur Reformation Jedes Jahr bringt Christina Kunath aus Kleinwolmsdorf einen Kalender heraus. Diesmal vereint sie sogar zwei Themen miteinander.

© Thorsten Eckert

Bereits zum fünften Mal hat sich Christina Kunath aus Kleinwolmsdorf Zeit genommen, um einen Kalender für die Arnsdorfer Bürger zu gestalten. Jedes Jahr setzt sie dabei die Auswahl der Fotos für die zwölf Monatsbilder unter ein bestimmtes Motto. So lautete das Thema für den Kalender 2015 beispielsweise „Kleinwolmsdorf im Wandel der Zeit“. Für das kommende Jahr hat sie sich ein besonderes Jubiläum zum Thema gemacht. Denn 2017 feiert Deutschland 500 Jahre Reformation. Dementsprechend steht der Kleinwolmsdorfer Jahresplaner unter dem Motto „500 Jahre Reformation in Sachsen“. Doch dabei hat es Christina Kunath nicht belassen wollen. Zusätzlich hat sie noch die vier Jahreszeiten in ihrem Kalender verarbeitet. Die Fotos, die diesmal die einzelnen Monate schmücken, hat die Kleinwolmsdorferin alle selbst geschossen, war dafür viel mit der eigenen Kamera im Ort unterwegs. „Das Interesse an den Kalendern überrascht mich immer wieder. Es werden sicher noch einige folgen. Vorschläge nehme ich gern entgegen“, berichtet Christina Kunath. Außerdem bittet sie die Kleinwolmsdorfer, wie in den Jahren zuvor, um Mithilfe. Denn für weitere Kalender sucht sie vor allem ältere Fotos von der Ortschaft, alte Zeitungsausschnitte oder andere Dinge, die sich mit dem Arnsdorfer Ortsteil beschäftigen.

Wer Interesse an dem neuen Kalender für das Jahr 2017 hat, kann sich diesen für zehn Euro direkt bei Christina Kunath, Seitenweg 3 in Kleinwolmsdorf kaufen. Alte Ansichtskarten der Ortschaft können zudem für einen Euro erworben werden.

Für Rückfragen: Christina Kunath: 035200 23769

zur Startseite