Kalender zu Grünbergs Flüssen Thomas Lepczynski war in der Ortschaft unterwegs. Der Erlös aus dem Verkauf kommt einem guten Zweck zugute.

Der neue Kalender kann bereits erworben werden. © Ortsverein

„Das Wasser ist der Ursprung allen Lebens.“ Diesen Satz hat sich Thomas Lepczynski vom Ortsverein Grünberg dieses Mal als Grundlage für seinen Kalender 2017 genommen. Denn durch die Ottendorfer Ortschaft Grünberg fließen die Große Röder und der Rote Graben. „Sie bringen Leben in unseren Ort und ließen das Mühlrad drehen. Mit meiner Kamera bin ich entlang der Großen Röder und des Roten Grabens spaziert. Die schönsten dabei entstandenen Bilder habe ich in meinem Kalender festgehalten“, berichtet der Grünberger Hobbyfotograf. Der Kalender trägt deswegen auch den Titel „Unterwegs an Röder und Roter Graben“. Diesen können interessierte Ottendorfer seit Oktober bei der Bäckerei Böhme sowie direkt bei Thomas Lepczynski (Zum Stöckicht 4i) zu einem Unkostenbeitrag von acht Euro erwerben. Der Erlös kommt dem zurzeit neu entstehenden „Grünberger Treff“ zugute.Damit ist die neue Bauernstube gemeint, die Mitglieder des Ortsvereins sowie zahlreiche Jugendliche seit April in ehrenamtlicher Arbeit direkt neben dem Jugendclub vorrichten. (ste)

