Kakerlaken in Schlieben- und Burgteichschule in Zittau Die Freude zum Schuljahresstart wird früh getrübt – jetzt sind Schädlingsbekämpfer in Aktion.

Unerwünschter Mitbewohner: Kakerlake © dpa

Die Freude über den Einzug der Schüler in die neue Schlieben- und die Burgteichschule heute früh in Zittau ist getrübt: Nach Auskunft von Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) sind in beiden Schulen Kakerlaken gefunden worden.

Dabei handle es sich um eine tropische Sorte, die in der deutschen Natur nicht vorkomme und bisher in der Burgteichschule als Futter für andere Tiere gezogen wurde, sagte er vor wenigen Minuten der SZ. Beim Umzug von der Burgteich- in die Schliebenschule seien offenbar einige abhanden gekommen. Zenker betonte, dass keine Gefahr für die Gesundheit von Schülern und Lehrern besteht. Er räumte aber auch ein, dass ihm bewusst sei, wie die meisten Menschen auf Schaben reagieren.

Die Stadt als Betreiber der Schulen hat umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet. Bereits in der Nacht zu Freitag hat eine Schädlingsbekämpfungsfirma in der stärker betroffenen Burgteichschule Gegenmittel versprüht, das am nächsten Morgen von der Reinigungsfirma entfernt wurde. Diese Prozedur soll mindestens noch einmal wiederholt werden. In der Schliebenschule sind Fallen aufgestellt worden.

„Schaben in der eigenen Schule will keiner haben und doch müssen wir jetzt gemeinsam mit der Situation so gut wie es gut umgehen, das heißt, die Lehrkräfte und Schüler sind informiert und werden sich entsprechend umsichtig verhalten“, sagte Werner Dietzschkau, Leiter der derzeit in der Burgteichschule unterbrachten Parkschule. Auch das Schulamt des Freistaates ist informiert.

Die Schliebenschule war in den vergangenen Jahren mit Millionen-Aufwand von der Stadt saniert und heute früh feierlich an die Schüler übergeben worden. Die Parkschüler sind heute in die Burgteichschule umgezogen und bleiben dort, bis ihre Schule saniert ist. (SZ/tm)

