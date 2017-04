Kaiserwall in Königstein Die Festung widmet Nanjings Stadtmauer eine Sonderschau. Originalteile davon wollte China aber nicht herausgeben.

Die neue Ausstellung auf der Festung Königstein über die Stadtmauer von Nanjing zeigt unter anderem, in welcher Garnitur der Wachschutz einst auf dem Schutzwall patrouillierte.

Die Stadtmauer verläuft zum Teil parallel zum längsten Fluss Chinas, dem Jangtse. Im Hintergrund erhebt sich die Skyline des modernen Nanjings.

Schon im 14. Jahrhundert legte China Wert auf Qualitätskontrolle. Als der erste Ming-Kaiser sich von 200 000 Arbeitern aus einer Million Ziegeln eine Mauer um die damalige Hauptstadt Nanjing bauen ließ, wurde jeder einzelne Stein beschriftet. Die eine Seite informierte, welcher Beamte den Auftrag für die Herstellung vergab. Die andere, welcher Handwerker den Ziegel letztlich anfertigte. Mindere Qualität? Ausgeschlossen. „Hier konnte jeder Handwerker zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er gepfuscht hat“, sagt Angelika Taube und lacht.

Die Geschäftsführerin der Festung Königstein hat am Mittwoch die neue Sonderausstellung über die Stadtmauer Nanjings eröffnet. Erstmals in Deutschland sind hier bis November originalgetreue Nachbildungen von Teilen des Bauwerks zu sehen. Zugleich markiert die Schau den Auftakt einer neuen Partnerschaft zwischen der Festung Königstein und dem Stadtmauermuseum in Nanjing. Zur Eröffnung gratulierte auch Eva-Maria Stange (SPD). Sachsens Kultusministerin freute sich über den sächsisch-chinesischen Kulturaustausch: „Ich hoffe, dass 2018 eine Ausstellung über die Bergfestung der Sächsischen Schweiz im Neubau des Stadtmauermuseums in Nanjing stattfinden kann.“

Das Bewusstsein, welch historischer Schatz durch die frühere Hauptstadt im Südosten Chinas verläuft, kam gerade noch rechtzeitig. Bis in die 1950er-Jahre verfiel die Stadtmauer zusehends, wurde zum Teil gar dem rasanten Wachstum Nanjings geopfert. Immerhin 25 von den einst 33 Kilometern sind aber erhalten und mittlerweile restauriert. Damit zählt der Bau in der Millionen-Metropole zu den längsten erhaltenen Stadtmauern der Welt. Bemerkenswert: Schon als der Wall errichtet wurde, bot er rund einer Million Menschen Schutz. „Für uns ist das unvorstellbar“, sagt Taube. Hierzulande hatten Städte damals ein paar Tausend Einwohner.

Vor allem dank Guoqing Yang ist die Geschichte des Walls inzwischen gut erforscht. Der Wissenschaftler arbeitet im Stadtmauermuseum Nanjings und hat den Kontakt nach Königstein geknüpft. Eine Reise im Jahr 2015 auf der Suche nach alten Festungen und Wehranlagen führte den chinesischen Professor nach Sachsen. „Er war fasziniert von unserer Festung. Sie hat ihn stark an die Stadtmauer von Nanjing erinnert“, sagt Angelika Taube.

Trotz der unterschiedlichen Größe lassen sich Gemeinsamkeiten zur Festung Königstein finden, ist die Geschäftsführerin überzeugt, vor allem Einzelteile. Gerade die imposanten Tore innerhalb der Mauer muten wie eigene Festungen an. Analog zu Königstein ist auch der Wall von Nanjing begehbar. „Wie unsere Festung ist die Stadtmauer zugleich ein Denkmal und ein touristisches Highlight.“

An der Sonderausstellung haben die Museumskollegen in China einen großen Anteil. Sie ließen unter anderem satte fünf Stunden Filmmaterial von Nanjing und seiner Mauer mit einer Drohne aufnehmen, die in einen 25-Minuten-Film komprimiert wurden. Er ist in der Ausstellung genauso zu sehen wie unzählige Fotos, die etwa die Sanierung der Mauer oder ihren Zustand vor Jahrzehnten zeigen. Zwei Medienstationen richten sich gezielt an Familien und Kinder. Eine davon greift auf interaktive Weise die Entstehung der Stadtmauer auf.

Neben den Fotos und Videos werden diverse Repliken ausgestellt, darunter mehrere Mauerziegel und ein kaiserliches Gewand. „Wir hatten gehofft, wenigstens zwei oder drei originale Ziegel zu bekommen“, verrät Taube. Doch die lässt die Regierung nicht außer Landes. „Die Nachbildungen sind aber sehr gut. Darauf kann man sich verlassen.“

Sonderausstellung „Die Stadtmauer von Nanjing – Schutzwall der Ming-Kaiser“: geöffnet bis 5. November täglich 10-18 Uhr im Magdalenenhaus der Festung Königstein, Eintritt im regulären Festungseintritt enthalten

