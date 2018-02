Kaisertrutz zeigt ab Freitag NS-Raubkunst Das Museum stellt Originale und Reproduktionen von Kunstobjekten aus, in deren Besitz es einst unrechtmäßig kam. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Museum

Dieses Bild von Albert Weisgerber: „Mädchen in spanischem Kostüm“ aus dem Jahr 1908, das die Städtischen Kunstsammlungen 1940 erwarben, ist verschollen. Die Görlitzer Sammlungen haben einen Teil ihrer Vergangenheit aufgearbeitet und Provenienzrecherche zu NS-Raubkunst betrieben. Die Ergebnisse werden nun in einer Präsentation innerhalb der Galerie der Moderne im Kaisertrutz sichtbar gemacht. Am Freitag um 18 Uhr ist Vernissage. In den Jahren 1933 bis 1945 wurden die Bestände der damaligen Städtischen Kunstsammlungen Görlitz, der heutigen Görlitzer Sammlungen, um rund 1.500 Objekte erweitert. Bereits seit den 1990er Jahren gab es Kenntnis darüber, dass sie während der Zeit des Nationalsozialismus zum Teil unter unrechtmäßigen Umständen erworben worden sind. Sie stammten aus jüdischen Privatsammlungen, deren Eigentümer von den Nationalsozialisten enteignet, aus dem Land getrieben oder umgebracht worden waren. Mit Unterstützung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste und der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen konnte in den Jahren 2016 und 2017 eine systematische Erforschung der Provenienzen (Besitzverhältnisse) jener Neuerwerbungen erfolgen. Die Recherchen führten die Kunsthistorikerin Dr. Katarzyna Zinnow und die Kulturwissenschaftlerin Silke Maria Hampel durch. Zentrale Quellen bildeten die lückenlos überlieferten Inventarbücher des Museums. Im Ergebnis konnten 150 eindeutige Funde und fünf Verdachtsfälle festgestellt werden. Bei Letzteren ist die exakte Provenienz der Stücke anhand der Museumsunterlagen sowie weiterer Archivalien nicht mehr nachvollziehbar. Entsprechend der Transparenzrichtlinien der Washingtoner Prinzipien werden sie im Portal Lost Art (www.lostart.de) als Fundmeldungen eingestellt. Von den 150 Kunstgegenständen befinden sich noch neun Objekte in der Museumssammlung. Sie werden zusammen mit Reproduktionen der bereits restituierten bzw. seit 1945 verschollenen Kunstwerke und Informationen zu den früheren Eigentümern in der Galerie der Moderne gezeigt. Das Museum wird weiterhin versuchen, die rechtmäßigen Erben der nunmehr zweifelsfrei als NS-Raubkunst identifizierten Stücke ausfindig zu machen und ihnen eine Rückgabe anzubieten. Die Kabinettausstellung kann bis 11. November 2018 im Kaisertrutz besichtigt werden.

