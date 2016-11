Kaiserlicher Besuch in Bad Muskau Prinz Asfa-Wossen Asserate hält am Mittwoch einen Vortrag über Machbubas Heimat Äthiopien.

Das Neue Schloss in Bad Muskau erwartet am morgigen Mittwoch adligen Besuch. Dieser entstammt aber nicht einer der Familien, denen Schloss und Park einmal gehört haben, sondern kommt aus Äthiopien. Dem Land widmet sich Prinz Asfa-Wossen Asserate auch in seinem Vortrag „Machbubas Heimat - Vom Äthiopischen Kaiserreich ins 21. Jahrhundert“ um 18.30 Uhr im Festsaal. Machbuba ist das Mädchen, das Fürst Pückler einst von seiner Orientreise nach Muskau mitgebracht hat. Die Karten dafür gibt es an der Abendkasse.

Prinz Asfa-Wossen Asserate ist Mitglied des äthiopischen Kaiserhauses und Großneffe des letzten Kaisers Haile Selassie. Der Unternehmensberater, Bestseller-Autor und politische Analyst besuchte die deutsche Schule in Addis Abeba, studierte unter anderem in Tübingen und hat seit 1981 die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft 1991 darf er sein Geburtsland wieder besuchen und bemüht sich dort um die Verbesserung der außenwirtschaftlichen Kontakte.

Am Donnerstag besucht Asfa-Wossen Asserate das Grab von Machbuba auf dem evangelischen Friedhof in Bad Muskau. (bb)

