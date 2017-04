Kaiser stellt die Arena auf den Kopf Über 4000 Fans feiern Freitagnacht in Riesa die alten und neuen Hits von „Roli“.

Sänger Roland Kaiser war Freitagabend in der Sachsenarena Riesa zu Gast. Und es gefiel ihm. © Andreas Weihs

Die Popularität von Roland Kaiser ist ungebrochen. Denn nichts geht über das Erlebnis, den Sänger und Entertainer live mit seiner Band auf der Bühne zu erleben. Er ist und bleibt der Grandseigneur des deutschen Schlagers – vor allem in Sachsen. Auch in Riesa. Das bewiesen einmal mehr die über 4 000 Kaiser-Fans, die Freitagabend in die Sachsenarena pilgerten.

Dem 64-Jährigen gefiel der Empfang in der Elbestadt, denn gleich zu Beginn fragte er das jubelnde Publikum: „Bin ich wirklich in Riesa? Oder schon bei der Kaisermania in Dresden?“

Was dann folgte, waren drei Stunden Schlagerparty pur. Der Name seiner Tournee „Auf den Kopf gestellt“ war Programm. Im musikalischen Gepäck hatte Roland Kaiser nicht nur seine vergoldeten Songs vom aktuellen Album, sondern auch viele seiner alten Hits. Es fehlten weder „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Extreme“ noch „Joana“. Moderne Pop-Schlager und gefühlvolle Balladen trafen hier auf lässige Lieder, vorgetragen mit der ganzen Leidenschaft einer über 40-jährigen Karriere. Unterstützt wurde der Sänger von einer Band, die ebenfalls bravourös war. Kurz gesagt: Es war ein Abend mit Musik zum Zuhören, zum Mitsingen und zum Tanzen. All das machte auch das Riesaer Publikum. Immer wieder belohnte es den „Roli“ mit Beifallsstürmen. Der wusste, wie von ihm gewohnt, die Pausen zwischen den Acts mit zahlreichen unterhaltsamen Episoden, Lebensweisheiten und Ratschlägen zu überbrücken. Und er versprach am Ende: „Es war schön bei euch, wir sehen uns wieder!“

Für alle Fans, die keine Karten für die vier ausverkauften Kaisermania-Nächte am Dresdner Elbufer haben, hier noch unser Tipp: Am 4. Juni gastiert Roland Kaiser auf der Hutbergbühne in Kamenz und am 29.Juli in der Kaiser-Arena am Hartmannplatz in Chemnitz.

Ticket-Hotline 01806 570099

