Kaiser im Fokus Nach dem Ausfall von Patrick Michel ist das Cunewalder Eigengewächs am Sonntag in Kamenz noch mehr gefordert.

Rückt beim Derby in Kamenz in den Blickpunkt: der Cunewalder Tom Kaiser.

Handball. Ein echter Handball-Knaller könnte am kommenden Sonntag ab 17 Uhr in der Kamenzer Sporthalle am Flugplatz über die Bühne gehen. Dann erwarten die Sachsenliga-Männer vom HVH die Gäste vom HV Oberlausitz. Die Cunewalder haben derzeit einige Personalsorgen – doch daraus ergeben sich auch Chancen für andere HVO-Spieler. Beispiel Tom Kaiser. Erst vor Kurzem feierte der Cunewalder seinen 21. Geburtstag – doch schon mit sechs Jahren begann er bei der damaligen SG Motor mit dem Handballsport. „In dieser Saison möchte ich mich im Sachsenliga-Team etablieren“, sagt Kaiser, der als Mechatroniker bei der Sohlander Firma Paulick arbeitet. „Und vielleicht auch mal die Torjägerkrone unserer ersten Mannschaft holen.“

Doppelspielrecht auch für die Zweite

Cunewaldes Sachsenliga-Co-Trainer Florian Sieber verfolgt die Entwicklung von Tom Kaiser schon seit der C-Jugend. Er sagt: „Ganz besonders freut mich, dass ich Tom jetzt im Männerbereich zusammen mit Chefcoach Carsten John fördern kann.“ In der vergangenen Saison wurde Kaiser, der aufgrund seines Alters per Doppelspielrecht auch in der zweiten Mannschaft auflaufen kann, bereits Torschützenkönig in der Ostsachsenliga.

Nachdem Patrick Michel vom HVO bei der 26:31-Heimniederlage letzten Sonntag gegen Görlitz schon früh mit einer Schulterverletzung ausfiel und gegen Kamenz nicht spielen kann, ist das nun die Chance für Tom Kaiser. Florian Sieber: „Er wird jetzt sicher stärker in den Fokus rücken. Und wir stehen mit nur 3:7 Punkten schon mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage in Kamenz droht unsere Saisonzielstellung in weite Ferne zu rücken.“

Saisonziel: Platz 6

Und natürlich auch die von Autocross-Fan Tom Kaiser, dessen erklärtes Ziel nicht nur die „persönliche Weiterentwicklung“ ist, sondern auch Platz sechs in der Abschlusstabelle der Sachsenliga. Denn der Handballsport spielt die erste Geige bei Familie Kaiser. „Ich bin damals durch meinen großen Bruder zum Handball gekommen“, erinnert sich Tom, dessen Freundin Anni im benachbarten Sohland bei den Frauenhandballerinnen aktiv ist.

Florian Sieber erhofft sich auf jeden Fall noch einiges von seinem langjährigen Schützling. „Tom hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Peu à peu konnte er sich steigern. Letztes Jahr zeigte er auf Bezirksebene als Torschützenkönig bereits seine Qualität. Dieses Jahr hat er den nächsten Schritt gemacht. Ich bin der Meinung, dass er noch mehr Potenzial hat. Dazu muss er teilweise mehr Disziplin und noch mehr Eifer an den Tag legen. Dennoch sind wir mit unserem Eigengewächs sehr zufrieden. Im Spiel gegen Plauen zeigte er auch eine Klasseleistung mit drei Toren. Und schon mit 17 Jahren hatte er seinen ersten Einsatz bei den Männern in unserer zweiten Mannschaft.“

Schwierige Aufgabe in Kamenz

Gern erinnert sich der Cunewalder Co-Trainer auch an Kaisers Zeit in der A-Jugend, wo er unter Florian Sieber als Coach ungeschlagen den Ostsachsenmeistertitel holte. Doch das ist alles Vergangenheit. Am Sonntag geht die Reise der HVO-Männer also nach Kamenz. „Die sind im Aufwind. Eine schwierige Aufgabe“, sagt Sieber. „Aktuell sind bei uns Abwehr und Torhüter zu schwach. Der Angriff ist ebenfalls nicht konsequent überzeugend.“

Da hilft den Cunewaldern also nur ein Blick auf die Statistik. Seit 2012 spielen sie in der Sachsenliga gegen den HVH Kamenz. Und das durchaus mit Erfolg. Die direkte Punktspiel-Bilanz spricht mit fünf Siegen – bei drei Niederlagen – für den HV Oberlausitz. In der denkwürdigen Saison 2013/14 stand Cunewalde am Saisonende mit 20:24 Punkten auf Platz acht und damit vor dem HVH, der 19:25 Zähler holte und beide Spiele gegen den HVO verlor. Zu Hause gab es eine 32:33-Schlappe und im Februar 2014 folgte ein 33:26-Heimerfolg der Cunewalder. Auch 2014/15 gelang ihnen ein 30:29-Sieg in Kamenz.

Die Punkte gaben die Cunewalder in der Sachsenliga vor allem gegen andere Teams ab. So sammelten sie in den vergangenen vier Spielzeiten 72:104 Zähler, während die ausgeglicheneren Kamenzer 90:86 Punkte einfuhren – und aktuell als Tabellensiebenter (6:6 Pkt.) vier Plätze vor dem HV Oberlausitz stehen. Sonntag dürfte es also spannend werden in der Lessingstadt!

