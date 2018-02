„Kaiser Franz Josef“ in Weißwasser Das Soziokulturelle Zentrum in Weißwasser hat viele Events für das erste Quartal 2018 in Sack und Tüten. Konzerte sind aber nur ein Teil davon.

Die österreichische Band „Kaiser Franz Josef“ tritt am kommenden Sonnabend in Weißwasser auf. Karten gibt es vorab an der Agip-Tankstelle in Weißwasser am Halbendorfer Weg 9 oder über das Internet: www.garage-wsw.tickettoaster.de. © PR

Weißwasser. Als eine von 16 Städten in Deutschland zählt Weißwasser zu denjenigen, die Besuch von „Kaiser Franz Josef“ bekommen. Hinter dem Namen des einstigen Habsburger Monarchen verbirgt sich eine aus Österreich stammende Band. „Wir sind froh, die Band bei uns in Weißwasser zu haben“, sagt Maik Kutschke vom Verein mobile Jugendarbeit und Soziokultur. Am kommenden Sonnabendabend werden ab 20 Uhr neben den Österreichern aber auch „The Wholls“ in einem der ehemaligen Industriekomplexe bei der Telux auftreten. „Ziel der Konzertreihe «Make Rock Great Again», von der Weißwasser ein Teil ist, soll es sein, live gespielte Rockmusik bei der Jugend wieder populär zu machen“, sagt Maik Kutschke vom Soziokulturellen Zentrum (SKZ). Der Verein versteht den Konzertabend einerseits als Auftakt einer Reihe von Live-Auftritten, andererseits aber auch als Test, ob handgemachte Musik Anklang bei den Weißwasseranern und ihren Gästen findet.

„Wir wollen das SKZ immer weiterentwickeln“, erklärt Vereinschef Christian Klämbt. Dazu gehören neben einem offenen Treff, der im Veranstaltungssaal über der Hafenstube seinen Platz finden soll, auch Angebote für Ferienkinder. „Seit Februar bietet Tine Derichs bei uns ein Tanzprojekt“, sagt Klämbt. Zusätzlich wolle man kreative und medienpädagogische Angebote für Heranwachsende schaffen.

Veranstaltungen im SKZ zurück 1 von 6 weiter 10. Februar: „Make Rock Great Again Tour“-Konzert 24. Februar: Seitenquiz #5; Anmeldungen immer unter: hafenstube@skz-telux.de 17. März: Kinderkleidermarkt in der Telux (Selbstverkäufer-Prinzip); Anmeldungen unter: info@skz-telux.de 17. März: Comedy-Kabarett-Abend mit Jochen Falck, Einlass: 20 Uhr 18. März: Flimmerabend (Kinderkino ab 15.30 Uhr) 31. März: „Die erwachsene Party“ mit Band: Depeche- Mode-Revival sowie DJ OB (Musik der Generation 80s)

Problematisch sei dabei jedoch noch der bauliche Zustand des Saals. Dieser müsse für die einzelnen Angebote noch angepasst werden. „Er muss flexibler umgestaltet werden“, erklärt Christian Klämbt. Auch müsse dringend ein Zugang für Menschen mit einer Behinderung – Stichwort Fahrstuhl – geschaffen werden. Derzeit arbeite man fieberhaft an einem Veranstaltungsplan für das SKZ. Mehrere Termine allerdings stehen schon fest.

