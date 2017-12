Kaiser besucht mittelalterliche Burg Am 1. Weihnachtsfeiertag, ab 14 Uhr, wird in Oybin zur 23. Historischen Kaiserweihnacht eingeladen. Zwischen Heiligabend und Silvester ist noch einiges mehr los, zu finden im sz-veranstaltungskalender.com.

Am 1. Weihnachtsfeiertag wird in Oybin zur 23. Historischen Kaiserweihnacht eingeladen. Beginn ist 14 Uhr an der Gaststätte „Kleine Burg“ an der Hauptstraße. Die Gäste werden in einem Zeitsprung ins Mittelalter zurückversetzt und erleben den Besuch des damaligen Böhmischen Königs und Deutschen Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, Karl IV., mit seinem kaiserlichen Gefolge. Wie bekannt ist, ließ dieser sich auf dem Berg Oybin einen Palast und an gleicher Stelle für die Cölestinermönche ein Kloster bauen. Natürlich musste er ab und zu seine Güter besuchen, um nach den Rechten zu sehen und den Stadtherrn zu Zittau neue Order zu geben. Unter Trommelwirbel und weihnachtlichen Trompetenklängen zieht der festliche Kaiserzug durch den Ort. Dabei hat er auch den Weihnachtsmann im Gefolge. Gemeinsam geht es zur Burg- und Klosteranlage auf den Berg Oybin. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. (SZ)

