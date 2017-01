Kahlschlag in Copitz Der Sachsenforst holt Holz aus dem Pirnaer Wäldchen. Spaziergänger reden von Verwüstungen.

Schön sieht anders aus. Nach dem Holzeinschlag kritisieren Anwohner den Zustand des Wäldchens an der Äußeren Pillnitzer Straße. © privat

Der Aufreger in Copitz ist momentan der Zustand des kleinen Wäldchens hinter der Kleingartensparte „Am Fuchsbau“ an der Äußeren Pillnitzer Straße. „Das sieht einfach nur schlimm aus. So kann man den Wald doch nicht hinterlassen“, empört sich eine Spaziergängerin, die an diesem Mittwochmorgen mit ihrer Dackeldame in dem Gebiet Gassi geht.

Fassungslos zeigt sie auf die überall herumliegenden Äste und Zweige. Schwere Fahrzeuge haben die Wege teilweise zerfahren und tiefe Furchen in den Waldboden hineingedrückt. Auch einige Baumstämme wurden beschädigt. „Für mich sind das hier Verwüstungen und Chaos“, sagt die Pirnaerin und setzt ihren Weg in Richtung Radeberger Straße fort.

Brennholz-Sammler räumen auf

Sie ist nicht die Einzige, die die Situation kritisiert. Auch Pierre May hat sich an die SZ gewandt. Er joggt regelmäßig durch den Wald und hat den Holzeinschlag beobachtet. Um nicht missverstanden zu werden, stellt er vorweg fest, dass er per se kein Gegner einer Waldbewirtschaftung sei und durchaus deren wirtschaftliche sowie ökologische Notwendigkeit verstehe.

Weniger versteht er jedoch die aktuellen Folgen. „Nachdem die Forstmaschinen nun seit einigen Tagen nicht mehr vor Ort sind und die Baumstämme zur Abholung bereitliegen, stellt sich mir die Frage, ob der Wald nach den Baumfällarbeiten unter dem Stichwort naturbelassen in diesem jämmerlichen Zustand belassen werden soll“, schreibt May.

Bei dem Waldstück handelt es sich um Staatswald, der zum Forstbezirk Neustadt gehört. Der Holzeinschlag habe im November begonnen und sei vor Kurzem abgeschlossen worden, bestätigt Revierförster Michael Blaß auf SZ-Anfrage. Er betont, dass man so schonend wie möglich gearbeitet hätte.

Beräumung erfolgt zeitnah

Abschließende Aufräumarbeiten können derzeit aber noch nicht durchgeführt werden, da noch sogenannte Brennholz-Selbstwerber tote Äste und Zweige aus dem Wald holen. Die Selbstwerber dürfen aber erst am 6. Januar mit dem Aufsammeln in dem Wald beginnen. „Wir müssen eine Sicherheitsspanne nach Beendigung der Baumfällarbeiten abwarten. Es besteht die Gefahr, dass sich die Selbstwerber durch eventuell herabfallende Kronenteile verletzen könnten“, erläutert Blaß. Folglich werde der Wald zeitnah von den noch herumliegenden Ästen beräumt.

Außerdem würden die Selbstwerber in diesem Zuge auch das Reisig von den Wegen auflesen. Blaß selbst will sich ebenfalls noch einmal ein Bild vor Ort machen. „Zwar haben die Forstfahrzeuge spezielle Bereifung, dennoch bleibt es natürlich manchmal nicht aus, dass es zu manchen Vertiefungen kommt“, sagt der Förster. Er verspricht jedoch, dass ein gepflegter Zustand des Areals in Copitz wiederhergestellt werde.

Der Vorfall erinnert an den Holzeinschlag vor einem Jahr in der Pirnaer Viehleite. Nach Beendigung der Arbeiten beklagten Anwohner u. a. zerfahrene Wege und verschmutzte Ablaufrinnen in dem Naherholungsgebiet. Die Stadt ließ daraufhin die Wege wieder instand setzen.

