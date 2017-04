Kahlschlag im Landschaftsschutzgebiet Am Jahnatal-Radwanderweg wurden Bäume gefällt. Genehmigt war das nicht.

Eine Baumfällaktion am Jahnatalradweg erzürnt die Gemüter, zumal es sich hier um ein Landschaftsschutzgebiet handelt. Die Untere Naturschutzbehörde hat sich der Sache angenommen. © privat

Klaus Friebel aus Jahnishausen traute seinen Augen nicht. „Ich musste feststellen, dass an einem der idyllischsten Wege, dem Jahnatalradweg zwischen Seerhausen und Oelsitz, der sich in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, auf etwa 100 Metern Länge große Bäume gefällt wurden. Bei den Fällarbeiten ist auch die Wegmarkierung zerstört worden. So wurde ein Markierungsstein achtlos und mit sinnloser Gewalt herausgerissen und in den Untergrund hineingedrückt“, sagt er.

Nach seinen Informationen seien weder Gemeinde noch Flussmeisterei beteiligt gewesen. Ein Antrag beim Kreisumweltamt sei nicht gestellt worden. Die Behörde bestätigt das: „Die Fällung wurde hier nicht angezeigt. Wir haben telefonisch von einem Bürger davon erfahren. Die Untere Naturschutzbehörde wird den Sachverhalt ermitteln“, so Sachgebietsleiter Steffen Wesser. Diese Ermittlungen laufen noch, so das Landratsamt am Montag auf Nachfrage der SZ.

Auch die Gemeinde Stauchitz war nicht informiert, wie Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) sagt: „Als Gemeinde können wir natürlich nicht befürworten, dass in einem Landschaftsschutzgebiet Bäume gefällt werden.“

Verantwortlich für die Fällungen ist die Agrargenossenschaft Stösitz. Ihr gehört das Grundstück, über das auch der Jahnatal-Radweg verläuft. Geschäftsführer Jürgen Leuschke kann die ganze Aufregung nicht verstehen. „Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht. Es wurden Hybrid-Pappeln gefällt, die nach dem Krieg gepflanzt wurden und umzustürzen drohten“, sagt er. Es sei Gefahr im Verzug gewesen.

Die Alternative sei gewesen, den Weg in dem betroffenen Bereich zu sperren. Er habe mehrfach versucht, mit dem Kreisumweltamt zu sprechen, es sei aber nie jemand zu erreichen gewesen. Im übrigens sei keine Genehmigung notwendig gewesen. Das Grundstück sei laut Grundbuch als Waldfläche ausgewiesen. In einem Wald könnten das ganze Jahr über Bäume entnommen werden.

