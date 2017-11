Kahlschlag im Dresdner Norden Wo einst eine Hecke war, klafft nun ein Loch. Die Stadt spricht von Pflege, die Wilschdorfer von misslungener Arbeit.

Erich Kleber (l.) und Peter Volkmer sind verärgert. Die Pflanzen der Hecke nahe dem Lößnitzweg wurden ihrer Ansicht nach zu weit zurückgeschnitten. Nun wachsen dort nur noch Goldruten und Zitterpappeln. © René Meinig

Jeden Moment könnte es weitergehen. Die Ungewissheit ist es, die Peter Volkmer, Erich Kleber und die anderen Wilschdorfer besonders quält. Kleber hat noch in den 90er-Jahren bei der Pflanzung der Hecke nahe dem Lößnitzweg geholfen. So lange steht die grüne Grenze zwischen dem Naturdenkmal und einer landwirtschaftlich genutzten Fläche schon. Nun klafft darin eine riesige Lücke. Im vergangenen Winter wurden bereits knapp 60 Meter Hecke „plattgemacht“, wie sie sagen. Die Stadt redet von Pflegearbeiten, die bald fortgesetzt werden sollen. Die Anwohner sprechen hingegen von misslungener Arbeit.

„Uns wurde gesagt, dass man die Pflanzen auf Stock setzen wollte“, sagt Peter Volkmer. Dabei handelt es sich um eine durchaus gängige Pflegemaßnahme. Die Pflanzen werden zurückgeschnitten, damit sie wieder neu austreiben können. „Uns geht es aber um die Qualität der Arbeit“, sagt der Wilschdorfer. Statt die Pflanzen auf Kniehöhe zu stutzen, seien sie dem Erdboden gleichgemacht worden. „Und jetzt wuchern hier Goldrute und Zitterpappel. Die Arten gehören hier gar nicht her.“ Die Anwohner fordern, dass es keinen weiteren Kahlschlag gibt. Gegen eine behutsame Fällung von einzelnen hochgeschossenen Bäumen oder einen fachgerechten Rückschnitt haben die Wilschdorfer indes nichts einzuwenden.

„Die einschneidende Veränderung des Landschaftsbildes und die scheinbare Zerstörung einer Hecke können zu Verunsicherung und Nachfragen an das Umweltamt führen“, sagt Umweltamt-Leiter Christian Korndörfer. „Wir freuen uns, dass die Dresdner so aufmerksam ihre Umwelt beobachten und gerade in Naturschutzbelangen kritisch die Notwendigkeit einer Maßnahme hinterfragen.“ In diesem Fall bestünde aber kein Grund zur Sorge. „Ganz im Gegenteil: Der starke Rückschnitt der Hecke wird langfristig zum Erhalt und Schutz der Hecke und des zugehörigen Ökosystems beitragen“, so der Amtsleiter.

Nach Aussage der Stadt seien die Arbeiten fachgerecht vom Dresdner Naturschutzinstitut ausgeführt worden. Sie sollen noch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Dazu haben die Mitarbeiter bis Ende Februar Zeit. Denn die Arbeiten müssen außerhalb des Brutzeitraums erledigt werden. „Durch die abschnittsweise durchgeführten Arbeiten in den Wintermonaten haben die verbliebenen Tiere ausreichend Ausweichmöglichkeiten und können sich in benachbarte Bereiche zurückziehen“, erklärt Stadtsprecher Karl Schuricht.

