Kahlschlag an sensibler Stelle Der Borkenkäfer ist über die Fichten des Frauenfriedhofs hergefallen. Über 40 Bäume mussten weichen.

Friedhofsmeister Gottfried Rönsch an den Stubben der gefällten Fichten, die einst die Urnengemeinschaftsanlage umschlossen. © Matthias Weber

Zittau. Gottfried Rönsch schaut über die Gemeinschaftsanlage für Urnen auf der Ostseite des Frauenfriedhofs. „Alles hat seine Zeit“, sagt der Friedhofsmeister. Das gelte auch für rund 40 Fichten, die noch bis Ende November die Gemeinschaftsanlage umschlossen. Von der u-förmigen Einfriedung der Anlage, die bis zur Mauer reichte, zeugen nur noch die Stubben der Nadelgehölze. Sie sollen bald ausgegraben werden. Der Kahlschlag, direkt neben den Kindergräbern, sieht unschön aus. Besucher fragen oft, warum die Bäume gefällt worden sind, erzählt Rönsch. Die Erklärung liefert die Friedhofsverwaltung im Schaukasten am Eingang des Friedhofs in der Hammerschmiedtstraße. „Da der Fichtenbestand vom Borkenkäfer befallen ist, sind wir gezwungen, diese Bäume zu fällen. Wir hoffen, dass eine weitere Ausbreitung des Käfers verhindert werden kann“, steht unübersehbar auf einem Zettel.

Bereits im April vergangenen Jahres habe Zittaus Försterin Denis Goldhahn bemerkt, dass der Borkenkäfer die Bäume rund um die Gemeinschaftsanlage befallen hat, erzählt der Friedhofsmeister. Die Fichten wurden nicht mehr grün, Äste und Zweige blieben ausgedörrt. Zur Eiablage bohren die Borkenkäfer winzige Gänge in die Rinde oder in das Holz der Bäume. Die Larven ernähren sich von den saftführenden Schichten, deshalb führt der Befall meist zum Absterben des Baumes. Nach einer Untersuchung der Kiefern stand fest: Um eine weitere Ausbreitung des Forstschädlings zu verhindern, blieb nur die Rodung. „Wir haben dann noch bis nach dem Totensonntag mit dem Fällen gewartet“, sagt Rönsch.

Seit Jahren ist in der alten Urnengemeinschaftsanlage niemand mehr bestattet worden, die 20-jährige Liegefrist ist abgelaufen. Ärger mit Angehörigen gibt es deshalb nicht. Acht Steintafeln stehen auf der Wiese. Viele Namen sind nacheinander in den Stein gemeißelt und erinnern an die Toten, damit sie nicht namenlos bleiben. 1976 entstand auf Anregung eines Pfarrers die Urnengemeinschaftsanlage, erzählt Rönsch, der schon seit 43 Jahren auf dem Evangelisch-Lutherischen Frauenfriedhof tätig ist. Damals wurde nur ein Drittel der Toten eingeäschert, weil die Feuerbestattung im Christentum jahrhundertelang abgelehnt wurde. Das habe sich in den folgenden Jahren grundlegend geändert, sagt der 68-Jährige. Heutzutage betrage der Anteil der Erdbestattungen auf dem Friedhof nur noch drei Prozent. Gab es 1974 noch 16 000 Grabstellen auf dem Frauenfriedhof, sind derzeit noch 2 800 Grabstellen vorhanden. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen. Viele Grüfte sind leer, zugeschüttet oder zurückgebaut. „Nur wenige Menschen investieren noch in eine Familiengruft“, sagt Rönsch. Am Umgang mit den Toten erkenne man die Kultur eines Volkes, schreibt die Friedhofsverwaltung auf ihrer Homepage im Internet.

Für den Erhalt und die Sicherung der besonders wertvollen Denkmale ist der Friedhof zuständig und trägt auch die nicht unerheblichen Kosten. Das Areal der ehemaligen Urnengemeinschaftsanlage bleibt künftig eine Wiese, über eine eventuelle Einfriedung mit Büschen sei noch nicht entschieden, sagt Gottfried Rönsch. Vom Fußweg aus bietet sich dem Besucher ein schöner Ausblick auf das Zittauer Gebirge. Früher durch die Fichten verstellt, ist er nun frei.

