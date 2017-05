Kahlschlag an der Strecke Im Rahmen ihres Pflegeprogramms holzte die Deutsche Bahn Netz AG auf Priestewitzer Flur kräftig ab. Nun will die Gemeinde Ersatz.

Ein luftiger Anblick bietet sich mittlerweile auf der Bahnstrecke in Richtung Leipzig. Auf Priestewitzer Flur wurden wie hier im Bereich Stauda und auch Medessen im Auftrag der Deutschen Bahn Netz AG zahlreiche große alte Bäume abgeholzt. © Kristin Richter

Freier Blick, soweit das Auge reicht. Wer dieser Tage auf der Brücke im Priestewitzer Ortsteil Medessen steht, sieht die Züge entlang der Bahnlinie Dresden-Leipzig schon von Weitem kommen. Vorbei die Zeiten, in denen das frische Frühlingsgrün der Birken, Pappeln, Eichen und Weiden die Sicht versperrte. Lediglich die Stümpfe erzählen davon, dass bis vor einigen Monaten hier noch kräftige Bäume standen. Bäume, die plötzlich nicht nur dort fehlen. Auch in Medessen und Strießen sind nur noch Überbleibsel von ihnen an der Bahnstrecke zu entdecken. „Wir waren sehr verwundert, als wir das gesehen haben“, bekennt Susann Frentzen.

Wie die Priestewitzer Bürgermeisterin auf SZ-Anfrage erklärt, sei die Gemeinde nämlich erst im Nachhinein über die Fällarbeiten informiert worden. Und zwar vom Auftraggeber, der Deutschen Bahn. Was das Unternehmen indes nicht wissen konnte: Priestewitz verfügt wie elf weitere Städte und Gemeinden im Kreis – darunter Großenhain, Meißen, Moritzburg, Radebeul und Riesa – über eine sogenannte Gehölzschutzsatzung. Von den Gemeinderäten im Februar 2012 beschlossen, wird darin festgeschrieben, welche Gehölze unter Schutz stehen, erhalten und im Fall einer Fällung ersetzt werden müssen. Geschützte Gehölze im Sinne der Priestewitzer Satzung sind demnach Bäume mit einem Stammumfang von einhundert Zentimetern und mehr, gemessen in einem Meter Höhe vom Erdboden aus. Bei mehrstämmigen Bäumen, so Susann Frentzen, sei der Umfang nach der Summe der Stammumfänge zu berechnen. Liege der Kronenansatz niedriger, so wäre der Umfang unmittelbar darunter entscheidend. Ausgenommen von der Satzung sind neben Pappeln, Birken und Weiden indes auch Bäume, die auf Deichen, Deichschutzstreifen, Talsperren, Wasserspeichern und Rückhaltebecken stehen.

Allerdings: Von Bahndämmen und Eichen ist in der Satzung nicht die Rede. „Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir gegenüber der Bahn erklärt haben, wir bestehen auf entsprechenden Ausgleichspflanzungen“, so Susann Frentzen. Immerhin 45 Eichen könnte die Gemeinde deshalb geltend machen. Bäume, die als nicht zu verachtendes und als solches auch inventarisiertes grünes Kapital der Gemeinde dann an anderer Stelle in Priestewitz gepflanzt würden. Ein derartiges Angebot, so Frentzen, habe die Deutsche Bahn AG bereits unterbreitet.

Laut deren Sprecherin Erika Poschke-Frost seien im betreffenden Streckenabschnitt tatsächlich Baumfällarbeiten durchgeführt worden. Dem Voraus gegangen wäre eine Inspektion durch die DB Netz AG. „Dabei wurden eine Vielzahl stark windbruchgefährdeter Bäume festgestellt. Zur Verhinderung von Gefahren gegenüber dem Eisenbahnbetrieb war ein schnelles Reagieren erforderlich“, erklärt Erika Poschke-Frost. Die Arbeiten seien deshalb umgehend beauftragt und ausgeführt worden. „Richtig ist, dass die Gemeinde Priestewitz erst im Nachgang durch den Auftragnehmer über die Fällarbeiten informiert wurde.“ In einem klärenden Gespräch habe die Deutsche Bahn Netz AG Ersatzpflanzungen zugesichert.

Die Baumfällungen auf Priestewitzer Flur kommen indes nicht von ungefähr. In den vergangenen Jahren hätten Extremwetterlagen mit Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe und die Pünktlichkeit der Züge deutlich zugenommen. Deshalb habe das Unternehmen im Rahmen des Konzernprogramms „Zukunft Bahn“ eine Erweiterung ihrer präventiven Vegetationskontrolle beschlossen. 111 Standorte seien dabei als betrieblich besonders relevant und gleichzeitig störungsanfällig ausgemacht worden.

Zusätzlich zu den laufenden Pflegeprogrammen würden Bäume und Sträucher in diesen Regionen regelmäßig zurückgeschnitten. Auf mindestens sechs Meter links und rechts der Gleise werde der Aufwuchs entlang der Strecke auf diese Weise beseitigt. Darüber hinaus würden all jene Bäume entfernt, die entsprechend ihrer Höhe und Entfernung zum Gleis bei Unwettern beziehungsweise Stürmen auf die Strecke stürzen könnten.

