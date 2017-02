Kahlschlag am Elbufer Arbeiter roden am Copitzer Fähranleger Gehölze, obwohl das Areal streng geschützt ist. Aber es dient einem speziellen Zweck.

Nix mehr da: Fachleute haben auf der Fläche vor dem Copitzer Fähranleger sämtliche Gehölze entfernt, damit die Elbe im Notfall hindernisfrei über die Wiesen abfließen kann. © Kristin Richter

Plötzlich wieder freier Blick zur Altstadt: Arbeiter haben an den vergangenen beiden Tagen neben dem Copitzer Fähranleger Bäume, Sträucher und Gestrüpp gerodet. Mit Kettensägen fällten sie die Gehölze, die Überbleibsel zerkleinerten sie mithilfe eines Häckslers gleich vor Ort. Hauptgrund für die Fällarbeiten ist nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Dresden, dass das Elbwasser notfalls auch über die Elbwiesen möglichst hindernisfrei ablaufen kann. „Es soll vermieden werden, dass sich im Vorfeld der Stadtbrücke ein dichter Wald bildet“, sagt Ralf Korte von der Behörde, der die gerodeten Flächen gehören. Bewuchs vor der Brücke, der möglicherweise irgendwann Barrieren bildet, müssen regelmäßig entfernt werden. Sonst besteht die Gefahr – so wie beim Hochwasser 2013 – dass das Gestrüpp den durch die Brücke sowieso schon schmaleren Flusslauf weiter einengt und die Gehölze darüber hinaus zur zusätzlichen Staufalle werden. Etwa aller drei Jahre lässt das Dresdner Amt den Bewuchs roden. Die Arbeiter rücken hauptsächlich im Winter an, da Arbeiter und Geräte bei gefrorenem Boden nicht so schnell einsinken. Obwohl die Elbwiesen streng geschützte Flora-Fauna-Habitate (FFH) sind, seien laut Korte derartige Arbeiten wegen der Abflusssicherheit gestattet. Und das Amt kommt mit der Fällaktion auch einem Wunsch der Stadt Pirna nach: Vom Elbeparkplatz Copitz und vom Weg zur Fähre aus sollte es wieder eine störungsfreie Sicht zur Altstadt geben.

zur Startseite