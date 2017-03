„Kahle Schneisen durch Agrarsteppen“ Schlossherr Leo Lippold kritisiert den Raubbau der Landwirtschaft an der Landschaft.

Eine Straße nach Nirgendwo im Hochland über den Linkselbischen Tälern. Die Landschaft wird hier immer mehr ausgeräumt, um noch effizienter Landwirtschaft betreiben zu können.

Leo Lippold hat Schloss Scharfenberg saniert und zu einem Veranstaltungsort entwickelt. Seine Heimat lässt ihm keine Ruhe.

Herr Lippold, Sie haben vor 20 Jahren die Ruine Schloss Scharfenberg gekauft und sie in kurzer Zeit in eine der charmantesten Schlossanlagen Sachsens verwandelt. Über Gästemangel dürften Sie sich nicht beklagen, eigentlich könnten Sie sich zurücklehnen. Trotzdem machen Sie sich Sorgen um die zunehmende Verwahrlosung unserer Kulturlandschaft.

Ja, richtig. Die Kulturlandschaft, der öffentliche Raum ist Spiegel der Gesellschaft. Und hier wage ich die despektierliche Behauptung, dass zu keiner Zeit der hiesigen Kulturgeschichte der öffentliche Raum vernachlässigter war als heute! Noch nie war unsere Landschaft monotoner, armseliger, so vernutzt und entwertet, wie dieser Tage. Die Sorge der öffentlichen Hand, die Verpflichtung zur Landschaftspflege scheint sich im „Hinwegpflegen“ erschöpft zu haben. Sie scheint an der fragwürdigen Logik, weniger Straßenbäume, weniger Kosten, mehr Feuerholz gefallen zu finden.

War das nicht immer so?

Im Gegenteil, in der Vergangenheit haben die politischen Eliten sehr viel mehr Wert auf das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums als Gemeingut gelegt. Spiegelte sich doch der Reichtum eines Landes darin wider. Unsere Heimat, die Lebensumgebung vieler Tausend Menschen, war vormals eine reich gegliederte Landschaft, mit Äckern, Feldrainen, Wirtschaftswegen, Alleen, Sträuchern und Wäldern. Sie hat als Kulturlandschaft über viele Jahrhunderte als gesunde, ökonomische Basis für Landwirte funktioniert und war für ihre Bewohner eine attraktive Heimat.

Dass dem nicht mehr so ist, hat schließlich historische Ursachen.

Richtig, mit der Kollektivierung, der Enteignung und Flächenzusammenlegung entstand nach 1945 im Osten eine Art „Landwirtschaft“, die sich trotz ihrer Großflächen weder als effizient, ökonomisch, noch sinnstiftend erwies. Im Gegenteil, ihr Vermächtnis waren Verwüstung, Verfall und die Zerstörung der gesamten Lebenszusammenhänge im ländlichen Raum.

Hätte 1989 nicht auch hier eine Wende bringen können, hätten die Verantwortlichen nicht aus dem Bankrott des alten Systems Lehren ziehen müssen?

Gewiss, haben sie aber nicht. Alte Seilschaften, Opportunismus, aus Genossen wurden Vorstände, aus unökonomischen Genossenschaften wurden defizitäre Aktiengesellschaften. Alles blieb beim Alten. Tatsache ist, dass heute einige wenige sogenannte „Landwirte“ über Tausende Hektar Weiden und fruchtbares Ackerland herrschen. Sie leben weder hier noch haben sie irgendein Interesse an dieser Kulturlandschaft. Im Gegenteil, ihr Gütezeichen ist rigoros, effizient betriebener Raubbau, seit Jahrzehnten und bis zu diesem Tag vom Steuerzahler mit Milliarden alimentiert.

Das klingt jetzt sehr abstrakt und hochtrabend. Geht es auch etwas konkreter?

Wenn man sich heute oberhalb der Linkselbischen Täler umschaut, trifft man auf eine Landschaft, die augenscheinlich nur Nutzen oder Unwert kennt. Ein Landstrich, in dem sämtliche Effizienz störenden Elemente vergiftet, ausgerottet oder besten-falls von den Behörden als „Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen“ bezeichnet, eher widerwillig geduldet sind. Unsere einst von Laub- und Obstbäumen gesäumten Verkehrswege sind mittlerweile zu kahlen Schneisen durch vorbildlich optimierte Agrarsteppen mutiert. Nachpflanzung, Fehlanzeige. Geackert wird heute bis zum Straßenrand. Wenn bei Regen der Ackerboden die Wege überschwemmt, reinigt die Gemeinde, zahlt der Bürger. Ein anderes Beispiel: Nachdem von der Agrar Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Scharfenberg, einer der letzten Feldwege von Batzdorf zur historischen Aussicht am Totenhaus schlicht überackert wurde, kam es zu Protesten in der Bevölkerung. Die Gemeinde Klipphausen zahlte für Vermessung und Wiederherstellung.

Das heißt doch eigentlich, wir alle kommen für die Kosten dieser Schäden auf, oder?

Ja, natürlich. Sowohl die Verwüstung als auch die Folgeschäden werden mit unserem Steuergeld subventioniert.

Haben Sie Hoffnung, dass sich die Zerstörung der Kulturlandschaft noch aufhalten lässt?

Das ist eine politische Entscheidung, ich weiß jedenfalls, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Form von „Landwirtschaft“ schwindet. Sie ist ein Auslaufmodell, ethisch, ökonomisch schlichtweg nicht tragbar. Immer mehr Bürger, die hier zu Hause sind, deren Kinder und Enkel hier aufwachsen, die diesen Landstrich Heimat nennen, merken, dass sie etwas Anderes, als eine bis auf den letzten Meter vernutzte und ausgeräumte Landschaft verdient haben, und dass der öffentliche Raum, als Gemeingut, nicht nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip technokratisch, nützlich, zweckmäßig, sondern auch lebens- und liebenswert sein muss.

Gespräch: Peter Anderson

