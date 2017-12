Kaffeerösterei Müller beim Weihnachtsmarkt

Gröditz. Unterstützung von oben gibt es ja für den Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) immer mal wieder. Ohne hätte es keine Finanzspritze gegeben, mit der aus dem ältesten Gehöft der Stadt das neue Kultur- und Vereinszentrum wurde. Am Sonnabend war die Unterstützung von oben eine etwas andere: Von einem blonden Engel wurde der Stadtchef beim Stollenanschnitt unterstützt. Mehr als anderthalb Meter Länge maß der Stollen der Bäckerei Raddatz, dessen Verkaufserlös an in die Unterstützung des Heimatvereins fließt. Es dauerte nur rund zwei Stunden, bis von der Stolle nur noch die „Ränftl“, die Endstückchen, übrig waren.

Hunderte Besucher strömten am Sonnabendnachmittag bei eher milden zwei Grad Celsius zur Eröffnung des zweitägigen Weihnachtsmarktes in den Dreiseithof. Volle Glühwein- und Bratwurststände straften einmal mehr all jene Lügen, die noch immer behaupten, dass die Gröditzer nur schwer hinterm Ofen hervorzulocken sind. Aber auch Gäste aus den umliegenden Orten waren gekommen. „Wir wollten endlich mal sehen, wie das neue Kulturzentrum aussieht“, sagt eine Seniorin mit gesteppter Jacke, die mit ihrem Mann aus Prösen gekommen war. Zu sehen gab es ja auch reichlich. Angefangen beim mächtigen Weihnachtsbaum; einem echten Gröditzer übrigens, der bis vorige Woche noch seinen Platz auf einem Grundstück an der Ecke Hauptstraße/Windmühlenstraße hatte. Aber vor allem in der Dreiseithof-Scheune gab es Blickfänge an allen Ecken und Enden. Von weihnachtlichem Blumenschmuck bis zu Korbwaren, vom handgemachten Schmuck bis zu getöpferten Räuchermännchen und Kerzenhaltern.

Absoluter Blickfänger dürfte allerdings der knallrote Oldtimer-Kleintransporter der Marke Framo gewesen sein – der Verkaufsstand der Kaffeerösterei Müller aus Großenhain. Um dort den Kaffeefluss am Laufen zu halten, war sich Sachsens oberster Statistiker zum Anpacken nicht zu schade: Großenhains Ex-OB Burkhard Müller, seit 2015 Chef des Statistischen Landesamtes in Kamenz, half seiner Frau und Kaffee-Unternehmerin Constanze. Auf der Kulturscheunen-Bühne wirbelten währenddessen die zipfelbemützten kleinen Tänzer vom Gröditzer Hort Bienenhaus herum. Stolze Eltern und Großeltern hielten die Auftritte per Smartphone fest. (SZ/ewe)

