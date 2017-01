Gut zu wissen Kaffeekonzert beim Ex-OB Am 13. August laden Kulturschloss und Kaffeerösterei ein. Das bleibt nicht die einzige neue Veranstaltung 2017.

Constanze Müller in ihrer Kaffeerösterei. Am 13. August gibt es ein Kaffeekonzert bei ihr in Wildenhain mit der Modern Groove Band.

Am 13. August gibt es ein Kaffeekonzert bei ihr in Wildenhain mit der Modern Groove Band.

Im März vorigen Jahres hatte „Danca con Café“ im Kulturschloss Premiere – das Angebot schlug so gut ein, dass es in diesem Jahr eine Fortsetzung gibt: ein Kaffeekonzert auf dem Hof von Ex-OB Burghart Müller in Wildenhain. Denn dessen Frau Constanze betreibt dort ihre Kaffeerösterei. „2016 war sie mit ihrem besonderen Kaffee im Schloss, dazu tanzte das Ensemble der Landesbühnen Sachsen“, schwärmt Kulturschloss-Chef Jörg Rietdorf noch heute.

Weil die Besucher begeistert waren, entstand die Idee, so eine Nachmittagsveranstaltung Open Air weiterzuführen. Und zwar am 13. August um 15 Uhr im Innenhof der Schulgasse 8 in Wildenhain. Jörg Rietdorf rechnet für das Kaffeekonzert, das diesmal die Band Modern Groove der Elbland Philharmonie bestreitet, mit etwa 250 Gästen.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte des Jahres zurück 1 von 11 weiter Opern-Liveübertragungen aus der Royal Oper London in der Filmgalerie am 31.1., 8.2., 28.2., 30.3., 11.4., 7.6. und 28.6. 13. Februar, Kulturschloss: Axel Hacke „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“, preisgekrönter Kolumnist der Süddeutschen Zeitung und sein Spiegel-Bestseller. 5. März, Kulturschloss: Pittiplatsch und seine Freunde, Familienprogramm 7. April: Frühlingseinkaufsnacht der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv 22. April: Großenhainer Auto- und Einkaufsfrühling im Stadtzentrum 1. Mai: Open Air Konzert des Polizeiorchesters Sachsen im Palais Zabeltitz 28. Mai: Tag der Parks und Gärten 9. Juni bis 13. August: Comics made in DDR im Museum Alte Lateinschule (MAL) 25. bis 27. August: Großenhainer Sommerfest auf der Festwiese und im Freibad 8. September bis 19. November: Von der NVA zur Bundeswehr, Ausstellung im MAL 16. September: Großenhainer Kulturnacht

Die Stühle holt das Kulturzentrums-Team aus Zabeltitz, wo es schon Open-Air-Konzerte gab. „Ich freue mich sehr darauf und finde, es wird ein schönes Programm“, so Constanze Müller zur SZ. Berührungsängste, so viele Leute auf ihren privaten Hof zu holen, habe sie überhaupt nicht. Und wer weiß, ob es eine Fortsetzung gibt, wenn auch diesmal der Zuspruch anhält. Der Kartenverkauf läuft.

Genau wie für weitere Höhepunkte, die der diesjährige Großenhainer Veranstaltungskalender bereithält. So für den Auftritt von Herbert Köfer am 22. Januar oder das traditionelle „Irish Dance“ am 3. und 4. März, alles im Kulturschloss. Kein Geringerer als der bekannte Schauspieler Gojko Mitic ist am 11. Juni zu erleben, wenn die Landesbühnen mit der internationalen Produktion „In Gottes eigenem Land“ im Schloss gastieren. Chöre und Laiendarsteller der Region sind in dieses Stück zum 500. Jubiläum der Reformation eingebunden. Ein Novum, das nicht im Kulturzentrum, sondern auf der Festwiese stattfinden wird, ist hingegen der Trödelmarkt. Organisator ist die Veranstaltungsagentur Steffen Mendrok aus Weinböhla, die seit zehn Jahren solche Flohmärkte durchführt. Am 30. April zum Frühlingsfeuer und am 18. Juni kann von 10 bis 16 Uhr nach Herzenslust Gebrauchtes verkauft und gekauft werden. Wer mitmachen will, kann sich bereits unter 03524332679 bzw. 01735729929 melden.

