Kaffee mit Kirche In Kreba-Neudorf waren die Weihnachtsmarkttassen wieder ein Renner. Aus dem Verkauf fließt Geld an den Förderverein für die Brüder Grimm-Schule.

So sehen die zwei Sammeltassen aus, die mit Kreba-Neudorfer Motiven auf dem Weihnachtsmarkt des Ortes erhältlich waren. © privat

Was Niesky und Dresden können, das funktioniert auch in Kreba-Neudorf. Die künstlerisch wertvollen Tassen des mittlerweile schon sehr bekannten Cartoonisten Kümmel haben bereits ihre zehnte Auflage erfahren. Und das Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Künstler und dem Nieskyer Apotheker Heiko Neumann erfreut sich großer Beliebtheit, weil die Tassen zum einen Sammlerobjekt sind, zum anderen einem guten Zweck dienen. Etwas kommerzieller sieht es da in Dresden bei den Striezelmarkt-Glühweintassen aus.

Die Kreba-Neudorfer Sammlertasse ist ein Gemenge aus beidem. Bereits zum zweiten Mal ist sie in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt des kleinen Ortes angeboten geworden. Von den 200 Stück sind etwa drei Viertel verkauft worden, sagt Bürgermeister Dirk Naumburger. Er hatte als Initiator der Sammeltasse nicht nur die Menge um 50 Stück in diesem Jahr erhöht. Er hatte auch noch einmal Tassen aus der ersten Edition von 2015 nachmachen lassen. „Auch davon gingen einige weg“, so der Kreba-Neudorfer Bürgermeister. Die übrigen Tassen sind übrigens nicht unter Verschluss und müssen auf ihren nächsten Auftritt bis zum Weihnachtsmarkt 2017 warten. Wer den Weihnachtsmarkt verpasst hat, aber seinen Kaffee aus einer Tasse mit dem 2016er Kirchenmotiv schlürfen will, der kann im Laden auf dem Bauernhof Ladusch die Tasse bekommen, sagt Dirk Naumburger. Von dem Tassenverkauf geht übrigens je Tasse ein Euro an den Förderverein der Grundschule. Der will unter anderem eine Leseecke einrichten.

