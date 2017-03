Käufer für altes Gemeindeamt gefunden Das marode Kulturdenkmal in Klingenberg steht seit mehreren Jahren leer. Nun soll es saniert und dann neu genutzt werden.

Das ehemalige Gemeindeamt Klingenberg war lange Zeit ein Ladenhüter. Nun hat die Gemeinde offenbar einen Käufer gefunden.

Mehr als zwei Jahre hat die Gemeinde Klingenberg vergeblich nach einem Käufer für das alte Gemeindeamt im Ortsteil Klingenberg gesucht. Nach dem Auszug der Sparkasse ist das Gebäude seit 2008 verwaist. Das marode Kulturdenkmal erwies sich als Ladenhüter. Doch nun hat sich ein ernsthafter Interessent gefunden. Eine Familie aus Freital hat ein Kaufangebot abgegeben. Der Gemeinderat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung in Pretzschendorf bereits dafür ausgesprochen, das Gebäude samt dem insgesamt 780 Quadratmeter großen Grundstück an das Ehepaar mit seinen zwei Kindern zu verkaufen. Nun müssten nur noch Details geklärt werden.

„Wir müssen einiges machen und investieren“, erklärt der Käufer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Aber wir haben uns das alles gut überlegt, wollen selbst darin wohnen.“ Der Familienvater rechnet damit, das rund 100 000 Euro für die Sanierung des Kulturdenkmals aufgebracht werden müssen. Der Verkaufpreis lag laut dem Beschluss im Gemeinderat mit 50 000 Euro rund 9 000 Euro unter dem gutachterlich geschätzten Wert fürs Gebäude. Allerdings sei dort die Trinkwasserleitung nach einem Rohrbruch gekappt worden. Ein neuer Anschluss müsste her.

Daher, so die Verwaltung, wäre der jetzige Verkaufspreis unter dem zunächst geschätzten Wert angemessen. Unklar sei noch, ob die Sirene auf dem Dach bleibt.

