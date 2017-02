Kästner und Steimle auf Küchenbesuch Christine Schmieder kann kaum zwei Schritte laufen, doch sie liebt Bücher. Hilfe kommt per Bote.

Bücher sind die große Leidenschaft von Christine Schmieder (links). Barbara Warnecke versorgt sie mit Nachschub. © Henry Berndt

Das beste Licht ist am Küchenfenster. Auch wenn der Stuhl hier nicht so gemütlich ist wie ihr Sofa, sitzt Christine Schmieder oft stundenlang hier und liest in der frisch gelieferten Ware. Ihre kleine Wohnung im Erdgeschoss eines Plattenbaus nahe dem Elbepark verlässt die 82-Jährige nur selten. Durch ihr Asthma und die Zuckerkrankheit ist die frühere Lehrerin schon seit drei Jahrzehnten Invalidenrentnerin. „Ich spüre meine Füße nicht mehr“, sagt sie. „Die Nerven sind alle tot.“ Was Christine Schmieder aber sehr wohl noch verspürt, ist eine unwahrscheinliche Lust am Lesen.

Zum Glück gibt es Menschen wie Barbara Warnecke. Die 74-Jährige ist Bücherbotin, das heißt, sie durchstöbert für andere Menschen Bibliotheken, bringt ihnen regelmäßig neue Bücher nach Hause und nimmt die ausgelesenen wieder mit. An diesem Nachmittag besucht Barbara Warnecke zum ersten Mal Christine Schmieder zu Hause, deren letzte Bücherbotin jüngst nach Peru ausgewandert ist. In ihrer Kiste hat Barbara Warnecke ein gutes Dutzend CDs und Bücher mitgebracht, in der Hoffnung, dass sie den Geschmack ihrer Leserin trifft. Weil es die erste Begegnung der beiden Damen ist, ist ausnahmsweise auch Lena Schulz mitgekommen, die Koordinatorin des Bücherhausdienstes in Dresden. Den gibt es bereits seit 1996. Seit vier Jahren erfüllen ehrenamtliche Bücherboten das Programm mit Leben.

„Herzlich willkommen in meinen heiligen Hallen“, begrüßt Christine Schmieder ihren Besuch. „Ich hab wenig gelesen, weil ich sehr sehr krank war“, entschuldigt sie sich gleich schon mal, und die Damen setzen sich an den Küchentisch. Die Bücher aus der letzten Lieferung hat Christine Schmieder fein säuberlich auf ein Korbtablett gestapelt. Einiges möchte sie gern verlängern. Zum Beispiel Hape Kerkelings Roman „Der Junge muss an die frische Luft“. „Da hat mir meine Adoptivtochter draus vorgelesen, als ich krank war“, sagt sie. Ganz durch sind sie aber nicht gekommen.

Jetzt ist Christine Schmieder aber langsam neugierig: „Was haben Sie denn in Ihrem Rotkäppchenkörbchen drin?, fragt sie und blickt gespannt über den Tisch. Gleich das erste Buch ist ein Volltreffer: „Der Poet der kleinen Dinge“ von Marie-Sabine Roger. „Ach, die schreibt so schön“, schwärmt die Gastgeberin. Auch ein Buch von Ephraim Kishon und ein Gedichteband von Erich Kästner nimmt sie gern. Und natürlich den Steimle! „Der hat doch mal hier um die Ecke gewohnt.“ Die Kurzgeschichten von Elke Heidenreich kann Barbara Warnecke dagegen gleich wieder mitnehmen. „Die hab ich schon durch.“ Und was ist bei den neuen CDs dabei? Kurzgeschichten über Tiere. „Die auf alle Fälle!“

Alle wollen Boten sein

Und das Hörbuch „Am Ende der Welt“ von Klaus Bednarz über Feuerland und Patagonien. „Da reise ich bald selbst hin“, sagt Barbara Warnecke und verspricht, ihre Erlebnisse danach mit Christine Schmieder zu teilen. „Das wäre toll“, freut die sich. „Meine weiteste Reise ist ja bis ins Elbecenter.“ Früher kam sie noch selbst wenigstens bis in die Bibliothek in Pieschen. „Aber ich habe große Probleme mit dem Gleichgewicht und kippe schnell um.“ In ihrer Wohnung wohnt sie allein, ihre Tochter lebt in Hamburg. Also muss Hilfe her, wenn sie ihren Bücherhunger stillen will.

Wahrscheinlich geht es vielen anderen Dresdnern ähnlich, nur dass sie bislang noch nie etwas vom Bücherhausdienst gehört haben. „Wir haben noch reichlich Kapazitäten für neue Leser“, sagt Koordinatorin Lena Schulz. Enttäuschen muss sie dagegen diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, selbst ehrenamtlicher Bücherbote zu werden. „Wir haben eine Warteliste von 60 Leuten. Das Interesse ist enorm.“

Barbara Warnecke ist schon seit vier Jahren an Bord, nachdem sie zur Feier ihres Rentenbeginns von Nordrhein-Westfalen nach Dresden gezogen war. Bislang hat sie zwei Leser in Dresden. Ihre Aufgabe hat sie sich nicht zufällig gewählt. Auch zu Hause ist sie von Unmengen an Büchern umgeben, die sie schrankwandweise von ihrer Mutter geerbt hat.

Und was passiert, wenn zwei solche Leseratten aufeinandertreffen? Es wird geschnackt! Zu jedem Buch und jedem Autor fallen Barbara Warnecke und Christine Schmieder Anekdoten ein, die sie am Küchentisch austauschen. Die Chemie scheint zu stimmen. Das freut auch Lena Schulz, die durchaus schon mal Bücherboten und Leser trennen muss, bei denen es zwischenmenschlich nicht so passt. „Unsere Frau Schmieder ist schon ein besonderer Fall“, sagt sie und lächelt zu ihr rüber. So viel Zeit wie bei ihr verbringen die wenigsten Leser mit ihren Boten. Da gab es auch schon mal gemeinsame Kaffeerunden oder gar Mittagessen.

In etwa vier Wochen wird Barbara Warnecke mit neuem Lesestoff zurückkommen. Bis dahin ist Christine Schmieder versorgt, mit Kästner, Kishon, Kerkeling und jede Menge schöner „Schallplatten“ für den CD-Spieler.

