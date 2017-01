Kästner neuer Coach in Kamenz Der Sechste der Sachsenliga hat den überaus erfahrenen Cunewalder auf die Bank geholt.

Daniel Kästner ist der neue Trainer des HVH Kamenz. Vor Kurzem war er selbst noch beim HV Oberlausitz aktiv. © Christian Kluge

Handball. Daniel Kästner, der noch vor Kurzem für Sachsenliga-Konkurrent HV Oberlausitz Cunewalde im Einsatz war, ist jetzt neuer Trainer beim HVH Kamenz. Er übernimmt die Aufgabe von Matthias Wolf, der den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Am Sonntag steht gleich die erste Bewährungsprobe für Kästner auf dem Programm. Dann gastiert ab 17 Uhr der Tabellendritte TSV 1862 Radeburg in der Sporthalle am Flugplatz. Das Hinspiel in Radeburg ging im September knapp mit 26:23 an den TSV. Eine gelungene Revanche wäre sicher der beste Auftakt für Kästner.

HVH-Präsident Steffen Hirsch ist auch optimistisch: „Wir können Sonntag endlich wieder Aurelijus Stankevicius im Kader begrüßen. Er ist wieder gesund. Und natürlich möchten wir auch in der Rückrunde unseren Mittelfeldplatz in der Tabelle verteidigen.“ Derzeit haben die Kamenzer 11:11 Zähler auf dem Konto. „Durch die Leistungsdichte in der Sachsenliga und den geringen Abständen untereinander ist es unser erklärtes Ziel, den abstiegsbedrohten Plätzen fern zu bleiben, damit wir in Ruhe die restliche Saison bestreiten können“, ergänzt Steffen Hirsch. Der HV Oberlausitz erwartet ebenfalls am Sonntag, aber schon ab 16.30 Uhr, den HC Elbflorenz II in der Schützenplatzhalle Bautzen. (ck)

