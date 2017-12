Kaesers Blitzbesuch hellt Stimmung auf Der Siemens-Chef tritt vor der Belegschaft in Görlitz auf und spricht mit OB Deinege. Und er gibt sich offen für neue Vorschläge.

Rund 50 Görlitzer Siemensianer sangen gestern Weihnachtslieder in München vor der Konzernzentrale. Am Donnerstag klingt es auch vor dem Görlitzer Siemens-Werk. © privat

Görlitz. Nichts deutete am Montagmorgen vorm Görlitzer Siemens-Werk auf Außergewöhnliches hin. Rund 50 Görlitzer Siemensianer machten sich mit dem Bus auf die Reise nach München, um vor der Konzernzentrale von Siemens Weihnachtslieder zu singen. Die anderen Beschäftigten des Görlitzer Werkes gingen ihrer Arbeit nach. Doch dann war er tatsächlich da: Siemens-Chef Joe Kaeser nahm sich rund zwei Stunden Zeit für einen Blitzbesuch in Görlitz.

Am späten Vormittag trat er vor der Belegschaft auf und erläuterte die Beweggründe für die beabsichtigte Schließung des Görlitzer Werkes bis 2023. Er sprach erneut von der schwierigen Lage der Kraftwerkssparte, dem Einbruch bei der Nachfrage nach großen Gas- und Dampfturbinen. „Wir müssen den Strukturwandel hinbekommen, denn das können nur die Starken – und Siemens gehört zu den Starken.“ Zwar nahm er ausdrücklich die Schließungsabsicht nicht zurück, zugleich zeigte er sich aber offen für alternative Pläne für den Standort Görlitz. Wenn es nicht gelinge, für den Standort eine Perspektive zu entwickeln, sei das ein Versagen der Sozialpartner. Er gab damit praktisch das Signal, dass bei den anstehenden Verhandlungen auch alternative Konzepte geprüft werden. „Ich lasse Sie nicht allein“, erklärte Kaeser, „Ihre Argumente werden gehört.“ Und: „Ich verspreche, dass es fair und mit Anstand zugehen wird“.

Ruhig hätten die Mitarbeiter auf Kaesers Rede reagiert, ein paar Fragen wurden gestellt. „Wir sind dialogbereit“, erklärte Ronny Zieschank, Vize-Betriebsratschef des Görlitzer Werkes, anschließend, „da verhalten wir uns auch entsprechend“. Zugleich machte der Betriebsrat klar, dass er am Ziel festhalte, die Schließung des Görlitzer Werkes zu verhindern. Denn weder werden in Görlitz große Gas- noch große Dampfturbinen hergestellt, sondern kleinere Industriedampfturbinen, für die es auch künftig einen Markt gibt. Deswegen will Siemens dieses Geschäft auch nicht abgeben, sondern nach Mühlheim sowie Tschechien verlagern. Auf die Produktpalette in Görlitz ging Kaeser nicht ein. Stattdessen erklärte er nach Informationen der IG Metall Ostsachsen, das Konzept der Kraftwerksparte nochmal zu prüfen. Weiterhin sagte er zu, dass er 14000 Jobs in den nächsten Jahren schaffen wolle und davon einige in der Lausitz. Über die Situation in Görlitz schien Kaeser gut informiert. Er wisse, dass die Region durch den Abschied von der Braunkohle und die Entwicklung bei anderen Großunternehmen besonders betroffen sei. Siemens, so sicherte Kaeser zu, werde sich seiner sozialen Verantwortung auch stellen. Mit seinem Besuch erfüllte Kaeser einen bei den Protesten immer wieder geäußerten Wunsch der Görlitzer Siemensianer, sich vor Ort ein Bild zu machen. Der Betriebsrat wertete den Blitzbesuch daher als sehr gutes Zeichen. „Er hat damit gezeigt, dass er sich für den Standort interessiert“, erklärt Ronny Zieschank. Nach seinen Informationen sei Görlitz das bislang erste und einzige von Schließung betroffene Siemens-Werk, das Kaeser besucht hat.

Anschließend fuhr Kaeser ins Görlitzer Rathaus und traf Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Eine halbe Stunde sprachen beide miteinander. Es sei ein konstruktiver Austausch gewesen, erklärte OB Deinege anschließend. „Ich habe verdeutlicht, dass eine mögliche Schließung des Görlitzer Siemens-Werkes für die dort Beschäftigten, aber auch für den Görlitzer Mittelstand, den Handel, das Gewerbe, die Zulieferfirmen und die ganze Stadtgesellschaft weitreichende negative Folgen hätte.“ Beide Seiten wollen „die inhaltlichen Gespräche über den Standort Görlitz intensivieren“.

Die Protestaktionen vor dem Görlitzer Siemens-Werk gehen für dieses Jahr am Donnerstag mit einem Weihnachtsliedersingen zu Ende. Dazu haben die beiden großen Kirchen eingeladen. Ab 19.30 Uhr singen der Bachchor und Chöre der Görlitzer Innenstadtgemeinde und musizieren Posaunenchöre.

