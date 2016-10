Kängurus in der Manege Livree oder Frack, das ist hier die Frage. Der Weihnachtszirkus bringt Zauber und große Illusion.

Christian Farla – der Mann für Tricks und große Illusion © Andreas Weihs

Was trägt ein Sprechstallmeister in der Manege am Leib? Und was ist ein Sprechstallmeister überhaupt? Torsten Malmström meint: Livree muss nicht sein. Weißer oder schwarzer Frack indes werde ihm gut stehen. In seiner Funktion begrüßt er die Gäste des Dresdner Weihnachtszirkus, kündigt die Darbietungen an und hält als Partner des Clowns her. Es gibt ihn wirklich, diesen Part im Manegenensemble.

Was die Kleiderordnung anbelangt, sieht das Ernst Günther anders. Eine Livree hält der Zirkusexperte für absolut geboten. Also beantragt ihn der neue Sprechstallmeister des Dresdner Weihnachtszirkus kurzerhand beim Zirkuschef Mario Müller Milano. Da haben die Herren noch einiges auszudiskutieren, bis ab dem

14. Dezember wieder Artisten unterm Zirkuszelt schweben, Clowns für Lacher sorgen, Pferde Staub aufwirbeln und Löwen aufs Wort hören. Auch Kängurus und Seelöwen sind zu erleben. „Wir erfüllen in Sachen Haltung und Dressur korrekt alle Richtlinien des Tierschutzes“, betont Milano, dessen Zirkus jedes Jahr von Tierrechtlern angegriffen wird. Damit lässt sich der alte Zirkushase aber nicht die Weihnachtslaune verderben. Inzwischen habe er neben den Zirkusunternehmen Roland und Parelli auch Probst gekauft, erzählt er. Damit konzentriert er sich auf das gute Weihnachtsgeschäft.

Preisgekrönte Darbietungen holt er nach Dresden. Darunter den Großillusionisten Christian Farla aus den Niederlanden. Der verblüfft auch mit scheinbar kleinen Tricks sein Publikum und verwandelt fix einen Fünfeuroschein in einen doch viel attraktiveren 50er. „Das lasse ich ihn ab sofort jeden Tag drei Stunden lang in meinem Büro machen“, ruft Mario Müller Milano begeistert und schwärmt von dem Künstler, der schöne Frauen erscheinen und verschwinden lasse, ohne versteckte Tunnelanlagen und doppelte Böden. Die Zirkusgäste werden es erleben. (SZ/nl)

Mehr unter www.dresdner-weihnachts-circus.de

zur Startseite