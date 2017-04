Känguru ausgebüxt

16-Jährige bedrängt Bautzen. Am Montagnachmittag soll in Bautzen eine 16-Jährige in der Hinteren Reichenstraße von drei jungen Männern bedrängt worden sein. Dabei sollen zwei der Unbekannten an ihr Gesäß sowie die Brust gefasst haben und anschließend weitergelaufen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mulchvorrichtung entwendet Pulsnitz / Ottendorf. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, haben Unbekannte in der vergangenen Woche von einem Gelände an der Autobahn zwischen Pulsnitz und Ottendorf einen Traktor entwendet. Die Täter fuhren mit ihm unter eine nahe gelegene Brücke. Dort demontierten sie Anbauteile der Mulchvorrichtung und entwendeten diese. Die Maschine selbst ließen die Diebe zurück. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 20500 Euro.

Audi entwendet und wiedergefunden Bautzen. Am Montagabend ist in Bautzen ein gelber Audi S 4 entwendet worden. Die Täter waren offenbar in eine Umkleide an der Steinstraße eingedrungen, hatten aus einer Sporttasche den Fahrzeugschlüssel gestohlen und damit den Wagen gestartet. Wenig später fanden Beamte des Polizeireviers Bautzen den etwa 17 Jahre alten Pkw unbeschädigt und verschlossen auf einem Parkplatz am Schützenplatz wieder. Die Streife stellte das Fahrzeug sicher, Kriminaltechniker sicherten Spuren und übergaben den Audi wenig später an den Eigentümer.

Raser vor Kita ertappt Kamenz. Tempokontrolle am Montagnachmittag vor der Kita an der Christian-Weißmantel-Straße in Kamenz: In zweieinhalb Stunden wurde bei 164 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Zwölf fuhren schneller als das erlaubte Tempo 30. Der negative Spitzenreiter war ein Audi mit BZ-Kennzeichen, der mit 67 km/h geblitzt wurde. Dem Fahrer drohen 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Fahrzeuge überladen Ohorn/Weißenberg. Zwei überladene Fahrzeuge hat die Polizei am Montagnachmittag von der A 4 gelotst. Gegen 15 Uhr stoppten Verkehrspolizisten auf dem Parkplatz Rödertal bei Ohorn einen Peugeot Boxer, der einen Ford Galaxy aufgeladen hatte. Die zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen war um 720 Kilogramm überschritten. Eine Stunde später fiel bei Weißenberg ein Toyota Avensis mit Anhänger auf. Er transportierte ebenfalls einen Pkw und war noch erheblicher überladen. Beiden Fahrer mussten sich Ersatzfahrzeug organisieren und umladen. Die zuständige Bußgeldstelle wird sich mit den Fällen befassen.

Radlader beschädigt Ottendorf-Okrilla. Auf einer Baustelle im Hermsdorf Schlosspark ist ein Radlader beschädigt worden. Unbekannte zerstörten am Wochenende die Glasscheiben der Maschine. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.