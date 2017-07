Kändler-Kakadu aus Meissener Porzellan in Dortmund zu sehen Nach einem Entwurf des Modelleurs von 1734 entstand das Kunstwerk. Jetzt ist die Nachbildung „Objekt des Monats“

Auf dem Sprung? Kakadu aus Meissener Porzellan. © Pressestelle Stadt Dortmund

Dieser Kakadu geht auf eine besondere Geschichte zurück. Im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund ist jetzt eine naturgetreue Nachbildung aus Meissener Porzellan des Künstlers Johann Joachim Kändler (1706-1775) zu begutachten und für das Magazin Focus das Objekt des Monats August. Die Meissener Porzellanmanufaktur König Augusts des Starken galt als der „Entdecker“ der Produktionsweise des weißen Goldes. Vielerorts wurde in Europa versucht, die Herstellung von Porzellan zu ergründen, doch technisch kam lange Zeit niemand an das Meissener Porzellan heran.

Der Porzellanmodelleur Johann Joachim Kändler gilt als einer der bedeutendsten Plastiker der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Europa. Er war als Geselle der Bildhauerei an der Ausstattung des Grünen Gewölbes im Dresdner Residenzschloss beteiligt. Der sächsische König August der Starke erkannte sein Talent und ernannte ihn 1730 zum Hofbildhauer. Im darauffolgenden Jahr wurde er an die königliche Porzellan-Manufaktur in Meißen als Modelleur berufen. Zuerst schuf er einen Meter große Tierplastiken für das Japanische Palais in Dresden, darunter viele Vögel wie Pfauen, Kakadus und Falken. 1733 wurde er bereits zum Modelleurmeister ernannt. Nach lebenden Tiervorbildern der königlichen Menagerie erschuf er naturgetreue und lebensnahe Tierplastiken einzeln oder als Paar.

Sein Kakadu von 1734 sitzt auf einem Baumstumpf, sich mit den grauen Krallen am Holz festhaltend. Mit nah an den Körper gelegten Flügeln schaut der Vogel mit gesenktem Kopf nach unten – vielleicht auf dem Sprung, um seine nächste Beute zu fangen? Deutlich ist, wie sparsam die farbige Glasur eingesetzt wurde. Die blauen Augen sind in Gelb, Blau und rötlichem Orange umrundet und ziehen den Blick des Betrachters an.

Von diesem Punkt aus sind die Federn an Kopf und im Brustbereich an den Enden in rötlichem Orange bemalt. Ebenfalls deutlich heben sich die grauen Krallen und der kräftige Schnabel ab. Der Baumstumpf ist mit filigranen Pflanzen farblich akzentuiert.

Der Kakadu ist darauf ausgelegt, dass er von oben auf den Betrachter schaut. Das Interieur des Spätbarocks und des Rokoko bot in Form von Wandkonsolen und Kaminsimsen derartigen Kleinplastiken viel Raum. Außerdem wurden sie als Tafelschmuck verwendet. Kändler beherrschte sowohl die Gestaltung von Geschirren, Leuchtern, Vasen, Uhrgehäusen als auch Kleinplastiken wie Tiere oder Heiligenfiguren. Berühmt ist sein reich dekoriertes Schwanenservice, das er für den sächsischen Premierminister Heinrich Graf von Brühl herstellte. Seine plastischen Schöpfungen wurden so bekannt, dass viele europäische Manufakturen seine Arbeiten als Vorbild nutzten. Heute sind seine Kleinplastiken besonders bei Sammlern beliebt.

