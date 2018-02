Kämpft schon bei Europameisterschaften Maximilian Simon, Ringen, Grün-Weiß Weißwasser

© Rolf Ullmann

Das Jahr 2017 war für den Weißwasseraner ein tolles. Der Sportschüler (in Frankfurt/Oder) erhielt von Bundestrainer Maik Bullmann die Nominierung für die Europameisterschaften. Verdient hatte er sich das mit seinem zweiten deutschen Meistertitel im klassischenStil. Bei den Titelkämpfen in Birkenau setzte er sich souverän gegen alle Kontrahenten durch. Und bei den Europameisterschaften in Sarajevo (Bosnien) schaffte es der 17-Jährige auf einen beachtlichen sechsten Platz. Nach einem klaren Sieg über einen Slowenier bezwang er nach hartem Kampf auch einen Lokalmatadoren. Gegen den türkischen, späteren Vizeeuropameister war er diesmal noch chancenlos. Der Weißwasseraner gehört trotzdem zu den Zukunftshoffnungen des Verbandes, hat auch in der Regionalliga-Männermannschaft starke Ergebnisse erzielt. Sein Betreuer da, Matthias Mückisch, sagt. „Vielleicht darf ich ja als Betreuer mal mit ihm zu Olympia fahren.“

