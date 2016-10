Kämpferin für gleichen Lohn Wie Familienministerin Schwesig Frauen zu besserem Einkommen verhelfen will.

Für Manuela Schwesig war das lange ein Ärgernis: die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Nun hat sich die Familienministerin mit ihrem Plan zur Angleichung durchgesetzt. © picture alliance / dpa

Frauen verdienen schlechter als Männer. Nach dem Willen der Bundesregierung soll das nicht so bleiben. Nach langem Hin und Her zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD hat das Regierungsbündnis die Eckpunkte zur Lohngleichheit von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz soll voraussichtlich ab Herbst nächsten Jahres dafür sorgen, dass Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern abgebaut werden. Schwesig spricht von einem „Durchbruch“, Arbeitgeber und Unionspolitiker warnen vor einem „Bürokratiemonster“, Linke und Grüne sprechen von „ganz kleinen Brötchen“, die die Ministerin da gebacken habe. Wie aber soll das „Entgeltgleichheitsgesetz“ funktionieren?

Arbeitnehmer bekommen einen „individuellen Auskunftsanspruch“.

Die Kernidee des geplanten Gesetzes ist, dass mehr Transparenz in den Unternehmen auch zu mehr Einkommensgerechtigkeit führt. Wenn niemand weiß, was der Kollege verdient, weil der nicht über sein Gehalt sprechen darf, soll oder will, dann lässt sich auch schwer erkennen, ob das eigene Einkommen im Vergleich vielleicht zu niedrig oder angemessen ist. Schwesigs Eckpunktepapier sieht daher einen sogenannten „individuellen Auskunftsanspruch“ für Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten vor. In tarifgebundenen Unternehmen soll der Auskunftsanspruch über die Betriebsräte wahrgenommen werden, heißt es in dem Koalitionsbeschluss. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne Tarifvertrag sollen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber wenden können. Damit, so das Familienministerium, würden mehr als 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht haben zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden. Wie das aber ganz konkret aussieht, ob beispielsweise die Kollegin A. Auskunft über das Einkommen des Kollegen B. verlangen kann – darüber steht nichts in den Eckpunkten.

Unternehmen müssen selbst die Lohngleichheit prüfen und berichten.

Die Unternehmen sollen zudem verpflichtet werden, die Einkommensstruktur ihrer Mitarbeiter auf mögliche ungerechtfertigte Ungleichheiten zu überprüfen. Daher soll ein Prüfverfahren für Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten eingeführt werden. „Die entsprechenden Unternehmen werden dazu aufgefordert, mindestens alle fünf Jahre ein Prüfverfahren durchzuführen“, teilt das Ministerium mit. Kapitalgesellschaften – sogenannte „lageberichtspflichtige Unternehmen“ – ab 500 Beschäftigten müssten künftig außerdem regelmäßig über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit im Unternehmen berichten. Das betreffe rund 4 000 Unternehmen in Deutschland mit insgesamt 6,6 Millionen Beschäftigten.

Das Gesetzesvorhaben hat

noch viele Lücken.

Wie genau die individuellen Auskunftsansprüche aussehen – darüber wird es mit einiger Sicherheit innerhalb der schwarz-roten Koalition noch einigen Streit geben. Auch ist unklar, wie eine mögliche Einkommensungleichheit überhaupt festgestellt wird. Denn nicht alle Jobs, die gleich heißen, stellen auch die gleichen Anforderungen an die Mitarbeiter. Nicht immer lässt sich anhand von Stückzahlen oder Produktqualität genau messen, wie gut ein Angestellter arbeitet. Der eine trägt mehr Verantwortung, der andere hat sich durch besonderen Fleiß oder auch besondere Nachlässigkeit ausgezeichnet. Klar ist allerdings – das hat unter anderem das Statistische Bundesamt festgestellt –, dass Frauen im Durchschnitt schlechter verdienen. Und das lässt sich nicht auf individuelle Leistungsunterschiede zurückführen.

Frauen haben schlechtere Karrierechancen.

Das Statistische Bundesamt beziffert den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen auf insgesamt 21 Prozent. Das liegt zum Teil daran, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, mehr Minijobs übernehmen oder eher in sozialen Berufen mit geringeren Verdiensten tätig seien. Doch selbst wenn man diese Effekte herausrechne, so das Ministerium, bleibe immer noch eine Lücke von sieben Prozent.

Insbesondere die meist längere „familienbedingte Erwerbsunterbrechung“ – der vorübergehende Ausstieg aus dem Job wegen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen – führe zu niedrigeren Einkommen. Zudem seien Frauen in Führungspositionen, besonders in den Spitzenpositionen, unterrepräsentiert. „Auch Rollenstereotype und geschlechtsspezifische Zuschreibungen wirken bei der Arbeitsbewertung, Leistungsfeststellung oder Stellenbesetzung noch immer nach und können zu zumeist indirekter Benachteiligung und mittelbarer Diskriminierung führen.“

