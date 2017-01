Sportlerumfrage 2017 Kämpferin auf der Tatami Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Nachwuchs weiblich: Vivia Jäger, Judo, HSG Turbine Zittau

Vivia Jäger © thomas eichler

Vivia Jäger fand über die Leichtathletik zum Judo, steht seit sieben Jahren auf der Tatami (Matte) und gehört bei der HSG Turbine Zittau zur Trainingsgruppe von Karl Hofmann. Die 13-jährige Zittauerin hat viele Titel und Medaillen auf Bezirks- und Landesebene und gehörte bereits in den Altersklassen U11 und U13 zu den besten Nachwuchsjudoka im Sportbezirk Dresden.

Im Vorjahr noch U13-Bezirksmeisterin erkämpfte sie 2016 in der nächsthöheren AK U15 nach vier Siegen und der unglücklichen Finalniederlage den Vizetitel in der Gewichtsklasse bis 44 kg. Bei den sächsischen Landesmeisterschaften in Rodewsich gab sich die Achtklässlerin in ihrer mit zwölf Teilnehmern stark besetzten Gewichtsklasse erst im Kampf um Platz drei geschlagen.

Vivia nahm 2016 an sieben Turnieren teil, belegte unter anderem einen zweiten Platz beim Challenge-Cup in Kamenz, wurde Dritte beim Rammenauer Pokalturnier und gewann zum fünften Mal in Folge gegen eine tschechische Gegnerin aus Jablonec das Zittauer Weihnachtsturnier.

