Kämpfen wie ein Löwe Sportlich wird der DSC immer besser. Sorgen bereitet nach einem geplatzten Sponsorendeal aber die finanzielle Situation.

Am Spielfeldrand haben DSC-Trainer Alexander Waibl (l.) und Vorstandschef Jörg Dittrich zurzeit wieder gut lachen. Ernster ist die Lage in der Geschäftsstelle. Es geht ums Geld. © Matthias Rietschel

Es gibt eine Sache, die hat der kommende Gegner dem Dresdner SC voraus. Der VfB Suhl hat einen neuen Haupt- und Namenssponsor und tritt seit diesem Jahr als Lotto Thüringen in der Volleyball-Bundsliga an. Wie üblich wurde Stillschweigen vereinbart, doch die neue Kooperation soll dem Klub nach SZ-Informationen 100 000 Euro pro Jahr bringen.

Neidische Blicke aus Dresden wird es ganz sicher nicht geben. Nach zwei Insolvenzen und turbulenten Zeiten vollzogen die Thüringer im Sommer einen kompletten Neuanfang und kämpfen mit einem kleinen Etat in Höhe von 400 000 Euro erst mal um den Verbleib in der Bundesliga.

Dennoch: Einen Namenssponsor wie Lotto Suhl Thüringen, Allianz Stuttgart und nun der SSC Palmberg Schwerin hätte der Doublesieger auch gern in dieser Saison präsentiert, zumal man mit einer Dresdner Firma im Herbst in den Gesprächen schon weit fortgeschritten war. Am Ende aber scheiterten die Verhandlungen, der angekündigte große Deal blieb aus. „Die firmenseitige Entwicklung hat dazu geführt, dass sich der Sponsor nicht für uns entschieden hat“, erklärt Vorstandsvorsitzender Jörg Dittrich auf SZ-Nachfrage.

Es ist kein Geheimnis, dass nach dem Rückzug der Telekom eine größere finanzielle Lücke in dem rund 1,6-Millionen-Gesamtetat entstanden war. „Zu allererst empfinden wir große Dankbarkeit für alle Unterstützer, die uns die tolle Entwicklung ermöglicht haben und ermöglichen. So ist unser Etat immer weiter gestiegen, wir haben keine Schulden und stehen auch nicht vor der Insolvenz“, betont Dittrich, aber er sagt auch: „Wir haben unsere Hausaufgaben weiter zu erledigen, um das Etatloch zu schließen.“ Der DSC müsse kämpfen wie ein Löwe. Daran würden auch drei Meistertitel in Folge nichts ändern. Und für den Klub gibt es nur die zwei Optionen: „Wir sind immer knapp bei Kasse – entweder mit oder ohne Erfolg.“

Daher ist auch die jüngste Verpflichtung der Rolfzen-Zwillinge Kadie und Amber kurz nach dem Jahreswechsel trotz der knappen Kasse ein nachvollziehbarer Schritt. „Uns war allen klar, dass wir noch Verstärkung brauchen, um die Chance auf die Titelverteidigung zu wahren“, meint der Vorstandschef. Schon beim Heim-Debüt gegen Stuttgart am vorigen Sonnabend zeigte Kadie Rolfzen ihre Klasse, Schwester Amber soll die stark geforderte Liz McMahon auf der Diagonalposition entlasten.

„Wir sind jetzt wieder da“, hatte Trainer Alexander Waibl nach dem überraschend souveränen Dreisatzerfolg gegen Stuttgart verkündet. „Als manche schon nervös wurden, habe ich die ganze Zeit gesagt, dass mit uns noch zu rechnen sein wird und dass die Saison noch lang ist.“ Punktgleich mit Schwerin liegt der DSC hinter Vizemeister Stuttgart auf dem zweiten Platz; die beste Ausgangsposition für die Play-offs ist also zu schaffen.

Nach dem Umbruch im Sommer und bewegten Monaten ist der Kader erst seit Jahresbeginn komplett – und die Zuversicht zurück. „Wir glauben, dass wir noch viel bewegen können“, sagt Waibl. Ein Sieg am Samstag beim Tabellenzehnten in Suhl zählt da eher zu den Pflichtaufgaben.

zur Startseite