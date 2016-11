Kämmerin will über Geld reden Stadträte hatten kritisiert, dass es beim Haushalt zu wenig Mitsprachemöglichkeiten gibt. Nun können die Bürger bei den Stadtfinanzen mitreden.

Riesas Kämmerin Kerstin Köhler lädt zur Sprechstunde ein. Damit reagiert die Gröditzerin, die erst seit Frühjahr im Riesaer Rathaus arbeitet, auf eine Anregung aus dem Stadtrat auf. © SZ-Archiv

Riesas Kämmerin Kerstin Köhler lädt ein: Interessierte Bürger erwartet sie am Donnerstag, 8. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses im ersten Obergeschoss zu einer Haushalts-Sprechstunde. Hintergrund ist die laufende Finanzplanung. In dieser Woche setzten sich bereits die Stadträte mit dem Riesaer Finanzplan für 2017 auseinander. Die Amtsleiter haben dabei jeweils Auskunft über ihren Bereich gegeben. Bei den Stadträten kam diese neue Idee gut, sagte etwa CDU-Stadtrat Kurt Hähnichen.

In der Sitzungsrunde im Dezember wird der Haushalt dann in den Ausschüssen und im Stadtrat vorberaten. „Jetzt wollen wir die Zeit nutzen und den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, Einblick in die Finanzplanung zu bekommen“, so Kerstin Köhler. Mit der Sprechstunde nimmt die Gröditzerin, die erst seit Frühjahr im Riesaer Rathaus arbeitet, eine Anregung aus dem Stadtrat auf.

In der Stadtratssitzung am 1. Februar soll der Haushaltsplan dann verabschiedet werden. Wenn das gelingt, wäre das früher als in diesem Jahr. Linke, Freie Wähler, Bürgerbewegung, SPD und die rechtsextreme NPD hatten den Haushalt 2016 zunächst abgelehnt – ein Novum im Riesaer Stadtrat. Sie forderten mehr Mitbestimmung bei der Haushaltsplanung. Während der „haushaltslosen“ Zeit kann die Stadt nur Geld für laufende Verträge und zwingend notwendige Investitionen ausgeben. (SZ/veb)

