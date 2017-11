Kältemittel für 2500 Euro gestohlen

Eine Firma in der Mortelstraße im Waldheimer Ortsteil Schönberg ist in den vergangenen Tagen ins Visier von Einbrechern geraten. Laut Polizei verschafften sich die bisher unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwoch dem heutigen Montag unbemerkt Zutritt in die Firma und nahmen ebenso unbemerkt sieben Flaschen Kältemittel im Gesamtwert von rund 2500 Euro mit. Der einbruchsbedingte Sachschaden ist vergleichsweise gering. (DA)

zur Startseite