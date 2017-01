Kälte zwingt zu Pause an der Weißeritz Schon drei Wochen können die Bauleute nicht weiterarbeiten. Eis und Frost machen das unmöglich.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) ist beim Weißeritz-Ausbau in Dresden seit dem Start im Jahre 2009 schon weit vorangekommen. In den vergangenen beiden warmen Wintern hatte das Wetter die Bauleute verwöhnt. Doch damit ist nun Schluss. Eigentlich wollten die Weißeritz-Bauer nach der Weihnachtspause zum Jahresauftakt wieder mit den Arbeiten beginnen. „Doch Frost und Eis machen das unmöglich“, sagt LTV-Projektleiter Reinhard Scholz. Also geht schon seit drei Wochen nichts mehr.

Der 1,4 Kilometer lange Abschnitt entlang des Emerich-Ambros-Ufers zwischen den Brücken Tonberg- und Fröbelstraße ist bis auf Restarbeiten ausgebaut. Das Flussbett ist 1,5 Meter tiefer, sodass eine 500-jährliche Flut wie 2002 problemlos abfließen kann. Seit Sommer 2016 wird das 450 Meter lange Stück zwischen der Fröbel- und der Wernerstraße ausgebaut. Dort ist ein Teil des Flussgrundes ausgebaggert und mit Natursteinen neu befestigt worden. „Derzeit ist es aber nicht möglich, dort zu arbeiten“, so Scholz. Eisschollen würden die Weißeritz hinab treiben. „Wenn man Steine im Flussbett setzen will, muss man aber volle Baufreiheit haben“, sagt er.

Pausieren müssen die Bauleute auch am Weißeritzknick an der Löbtauer Straße. Unterhalb der Brücke ist rechts des Flusses eine Ufermauer fertig. Links der Weißeritz steht mittlerweile die zweite Wand. Es sei bei der jetzigen Kälte nicht möglich, sie mit Sandsteinplatten zu verkleiden. „Es hat keinen Zweck, was übers Knie zu brechen“, so der Projektleiter. Trotz der Zwangspause würden die Wasserbauer noch gut im Zeitplan liegen. Vor allem kommt es der LTV auf eine solide Qualität an. Deshalb könne erst bei wärmerem Wetter wieder weitergearbeitet werden, wenn auch der Frost aus dem Untergrund und den Wänden gewichen ist.

