Kälte zwingt Brückenbauer zum Campen

Dieses Bild bietet sich neben der Albertbrücke. Im Zelt kann an dem kleinen Brückennachbarn weiter gearbeitet werden.

Baufinale am Waldschlößchen. 150 Meter lang war das Zelt, unter dem Anfang 2013 die Brückendichtung hergestellt wurde.

Im März vergangenen Jahres waren auch die Bauleute auf der Albertbrücke gezwungen, ein Zelt aufzubauen.

Mitten im Winter wird in Dresden gezeltet. Was auf Campingplätzen außergewöhnlich ist, wird bei Brückenbauern immer mehr zur Normalität. Sie stellen jetzt am Neustädter Ende der Albertbrücke die alte Verbindung zum Staudengarten wieder her. „Dabei mussten die Zelte aufgebaut werden, um die Arbeiten unter winterlichen Bedingungen fortsetzen zu können“, sagt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Im Februar 2014 musste die kleine Fußgängerbrücke über die verlängerte Glacisstraße abgerissen werden. Das in den 1930er-Jahren im Zuge der Gestaltung des Königsufers errichtete Bauwerk war total marode, sodass es zur Gefahr wurde. Aufgrund der Bedeutung im Ensemble des Königsufers wird die Brücke seit September vergangenen Jahres originalgetreu wieder aufgebaut.

Mittlerweile überspannt das Bauwerk schon wieder die Zufahrt zum Königsufer. Die vor drei Jahren abgebauten Einzelteile des kleinen Bauwerks, vor allem die Sandsteine, waren mit 3-D-Lasercan vermessen und steingenau beschriftet worden. So konnten sie in den vergangenen Monaten detailgetreu wieder eingebaut werden. De facto steht jetzt der Rohbau.

Auf der Stahlbetonplatte muss eine Dichtung aus dem markanten roten Epoxidharz hergestellt werden. Das ist aber nur bei Temperaturen von über sieben Grad und trockenem Wetter möglich, erklärt Koettnitz. Damit weitergearbeitet werden kann, wurden jetzt die großen Partyzelte aufgebaut, die durch Heißlüfter beheizt werden. Dort müsse noch der gesamte Überbau hergestellt werden. Auf die Dichtung kommen Bitumenschweißbahnen und Gussasphalt. Dann kann der Belag aufgebaut werden, erläutert Koettnitz.

Im Anschluss an die kleine Brücke muss – ebenfalls nach historischem Vorbild – auch die Treppe zum Staudengarten noch aufgebaut werden. Im Zuge des Baus wird auch die benachbarte Fußgängertreppe zur Albertbrücke wiederhergestellt. Die Arbeiten daran sind etwa zu 60 Prozent abgeschlossen. Doch Stufen und Geländer fehlen noch. Ende April sollen die Arbeiten beendet werden, sodass diese Fußgänger-Anschlüsse zur Albertbrücke freigegeben werden können.

Zeitdruck zwingt zu Zeltaufbau

Auch an anderen Brücken hatten Bauleute in den vergangenen Jahren Partyzelte aufschlagen. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Waldschlößchenbrücke. Dort stand ab März 2013 ein 150 Meter langes Zelt. Damals waren die Bauarbeiten im Finale, wurde der Straßenbau vorbereitet. Nur unter dem schützenden Dach konnte im kalten März 2013 die Epoxidharzdichtung auf der Fahrbahnplatte aufgetragen werden. Heißlüfter hatten in dem gewaltigen Zelt für Wärme gesorgt. Schließlich sollte die Übergabe der deutschlandweit berühmten Brücke nicht noch weiter verschoben werden. Denn eigentlich war geplant, sie schon Mitte 2011 zu öffnen. Durch den winterlichen Zelteinsatz gelang es zumindest, dass im Mai und Juni die Fahrbahn asphaltiert und die Brücke im August 2013 eröffnet werden konnte.

Noch kein Jahr ist es her, dass auf der elbabwärts liegenden Seite ein langes Zelt auf der Albertbrücke stand. Im März 2016 überspannte es das Neustädter Ende des Bauwerks. Die Brückenbauer waren dort genauso unter Zeitdruck wie einst am Waldschlößchen oder jetzt am Staudengarten. Durch das Zelt konnte die Brückendichtung auch bei kalten Außentemperaturen aufgebracht werden. Auch dadurch gelang es, die frisch sanierte historische Sandsteinbogenbrücke im September vergangenen Jahres freizugeben. Dort hatte sich der Bau ebenfalls verzögert.

Zu einer ganz anderen Jahreszeit stand bereits 2007 ein Zelt auf der Carolabrücke, nämlich mitten im Sommer. Die Dresdner Verkehrsbetriebe wollten allerdings keine große Fete ausrichten, wie es im Juli oder August durchaus üblich ist. Unterm Partyzelt wurden auf insgesamt 900 Metern Länge die Gleise erneuert. Diese Bauarbeiten waren kompliziert. Dort mussten die alten russischen Schienen demontiert und eine neue Dichtung samt Überbau unter den neuen Gleisen deutscher Produktion hergestellt werden. Das Zelt sollte das Material vor Wind und Wetter schützen. Das gelang gut. Mittlerweile rollen die Straßenbahnen schon wieder fast zehn Jahre über die – dank des Partyzeltes – solide erneuerte Bahnstrecke.

