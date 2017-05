Kälte lässt Spargel knapp werden Nachts sind die Temperaturen wieder einstellig. Die Auswirkungen merkt man nicht nur am Gemüsestand.

Begehrtes Gut: Der Spargel vom Spargelhof Nauwalde war am Wochenende zeitweise ausverkauft – weil er wegen der Kälte nur langsam wächst. Nicht nur Mitarbeiterin Diana Neske wünscht sich deshalb ein paar Grad mehr auf dem Thermometer.

Bedrohte Blüte: Die niedrigen Nachttemperaturen machen den Erdbeerblüten zu schaffen.

Eigentlich könnte man auf dem Spargelhof Nauwalde zufrieden sein: Am Wochenende haben die Mitarbeiter den kompletten Vorrat verkauft, unter anderem an mehrere Gaststätten. Mancher Kunde ging sogar leer aus. Trotzdem ist Inhaber Dr. Hartwig Kübler wenig begeistert. „Durch die Kälte wächst unser Spargel deutlich langsamer als sonst.“ Deshalb konnte man bislang auf den Feldern bei Nauwalde erheblich weniger ernten als im Vorjahreszeitraum. Und dann gebe es noch ein zweites Problem, sagt Hartwig Kübler: Das Gemüse sei durch das schwierige Wetter kleiner und sehe nicht so ansprechend aus, wie er es sich wünschen würde.

Die Kälte macht auch den Erntehelfern zu schaffen: Zwar können sie sich warm anziehen – brauchen aber für dieselbe Menge mehr Zeit, weil die Pflanzen so klein sind. Zudem sei es für die Mitarbeiter mühselig, sich in kompletter Regenmontur zum Spargelstechen zu bücken, sagt René Heidig von der Agrargesellschaft Naundörfel, die in Nieschütz Spargel anbaut. „Spargel wächst erst ab fünfzehn Grad Bodentemperatur“, sagt Heidig. „Die haben wir momentan nicht.“ Auch die Erwärmung der Spargelfelder durch schwarze Folien funktioniere nur bedingt, denn sie heizen sich nur mit Sonne auf – und auch die fehlt. Besonders stark ist der grüne Spargel betroffen, der anders als sein weißer Verwandter aus dem Boden ragt und so den niedrigen Temperaturen stärker ausgesetzt ist. Neupflanzungen sind schwierig. Zwei Generationen seien ihm erfroren, so Spargelbauer Heidig. „Das ist extrem ärgerlich.“ Das bedeute etwa vier Wochen Ausfall – von insgesamt acht Wochen, die Spargel ohnehin nur geerntet werden kann.

Doch nicht nur die Spargelernte läuft anders als geplant. Die Erdbeeren haben mit erheblichen Frostschäden zu kämpfen, sagt Jork Leutnitz von der Wurzen Obst GmbH, die neben dem Riesapark-Gelände ein Erdbeerfeld betreibt. „Während des warmen Märzes sind unsere Pflanzen aufgeblüht, doch sobald es wieder kalt wurde, sind die Blüten erfroren.“ Die Ernte werde sich deshalb wohl voraussichtlich um ein bis zwei Wochen nach hinten verschieben.

Dabei werde das Elbland noch vergleichsweise von der Kälte verschont, sagt Harald Funck: Seine Familie betreibt Felder zum Selberpflücken in ganz Sachsen. „In Chemnitz sind sogar unter Vlies 80 Prozent der Blüten weg“, sagt er. „Wir dachten nicht, dass es so schlimm ist.“ In der Dresdner Ecke habe es nur etwa 20 Prozent der Blüten erwischt. Das könnten die Pflanzen noch gut kompensieren, indem beispielsweise die Erdbeeren größer würden. Insgesamt sei bei den frühen Erdbeersorten in ganz Sachsen etwa die Hälfte verloren gegangen. Jetzt kommt es darauf an, wie sich das Wetter entwickelt. „Das ist auf jeden Fall ein Jahr, was einen auf Trab hält“, sagt Harald Funck.

Weniger Probleme mit den aktuellen Temperaturen hat man in Kreinitz. Gerhard Förster von der Agrargenossenschaft steht der Saison recht positiv gegenüber. „Bisher sind keine größeren Schäden entstanden.“ Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen könnten mit mehr Wärme allerdings schon etwas weiter sein. Ein paar jahreszeitliche Schwankungen seien normal. Weil es in den vergangenen Jahren schon im April immer sehr warm gewesen ist, sei man verwöhnt. „Ein gesunder Mix ist erstrebenswert für die Landswirtschaft.“ Momentan fehle dem Boden nach einem zu trockenen Winter der Regen.

Ein Problem für Obstbauern ist, dass es den Bienen momentan zu kalt und nass ist. „Die brauchen wenigstens zehn Grad plus“, sagt Obstbauer Steffen Geisler aus Meißen. Und bei Regen fliegen sie auch nicht. Gerade stehen die Apfelbäume in voller Blüte, sie brauchen dringend Bienenwetter, um bestäubt zu werden. Alles in allem ist Obstbauer Geisler aber optimistisch. Einige Bäume haben bereits geblüht, Aprikosen, Süßkirschen und Pflaumen beispielsweise. An den Pflanzen seien viele Fruchtansätze zu sehen. Jetzt heißt es abwarten, ob daraus auch Früchte werden. Bisher seien noch keine Frostschäden sichtbar, so Geisler. Es könne aber passieren, dass die Früchte mickriger werden.

Spargelbauer René Heidig versucht, seine Ernte gleichmäßig an die Restaurantkunden zu verteilen. Er kann dem Spargelmangel auch einen positiven Aspekt abgewinnen: Spargel als Frischeprodukt gebe es eben nicht immer. „Nur wenn der auch mal alle ist, werden die Leute daran erinnert.“ Exklusiv wird Spargel wohl noch eine Weile bleiben, die kommenden Tage bleiben kalt und regnerisch.

