Käbschütztal darf sich nicht aufgeben Vertreter der Linkspartei sind überzeugt, dass die Gemeinde eigenständig bleiben kann. Sie sehen vor allem die Staatsregierung in der Pflicht.

Wie geht es weiter mit der Gemeinde Käbschütztal? © Claudia Hübschmann

In einem Offenen Brief haben sich der Gemeinderat Andreas Jentzsch und die Kreisräte Georg Sämmang und Andreas Graff (alle Linkspartei) an den Bürgermeister und die Gemeinderäte von Käbschütztal gewandt. Kernpunkt ihres Schreiben: Käbschütztal muss eine Zukunft haben.

Die Gemeinde dürfe sich nicht aufgeben. Trotz der hohen finanziellen Schwierigkeiten gäbe es Lösungswege und Möglichkeiten, wo auch Kreis, Land und Bund in besonderer Verantwortung stünden. Ihr Unverständnis sprechen sie zur ungenügenden wahrgenommenen Verantwortung der Staatsregierung zum ländlichen Raum und im konkreten Fall zu der Flächengemeinde Käbschütztal aus.

Der jetzige rechtliche Bestand des Finanzausgleiches sei so nicht mehr tragbar, dass die großen Gemeinden etwa 50 Prozent mehr an finanziellen Zuweisungen pro Einwohner vom Freistaat bekämen als die ländlichen kleinen Gemeinden. Dies sei ein Verstoß gegen den vom Grundgesetz gedeckten und geforderten Gleichheitsgrundsatz. „Die Würde des Menschen und die Lebensverhältnisse dürfen eben nicht vom Wohnort abhängig sein.

Das ist eine dringende Herausforderung und gewachsene unaufschiebbare Forderung an Kreis-, Land- und Bundespolitik“, heißt es. Das Positionspapier der CDU- Landtagsfraktion zum ländlichen Raum setze die richtigen Druckpunkte zum Verändern. „Aber leider stehen diese nur auf dem Papier.“ (SZ/jm)

zur Startseite