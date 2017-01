Kadaver von Tieren gefunden Erneut haben Halter tote Kaninchen in der freien Wildbahn entsorgt. Starben sie an der Chinaseuche?

Kann teuer werden: illegal entsorgte Kadaver bei Dörschnitz. © privat

Eine ekelhafte Entdeckung hat jetzt der Dörschnitzer Detlef Köhler auf einem Spaziergang in der Nähe des Lommatzscher Ortsteils gemacht. Er sei regelmäßig mit seinen beiden Hunden auf der Strecke unterwegs, sagt er. Bei einem der Ausflüge habe er diese Woche die Kadaver von rund einem halben Dutzend Kaninchen entdeckt, darunter sowohl junge als auch ausgewachsene Exemplare. Nicht zum ersten Mal hätten Halter dort tote Tiere entsorgt, so Detlef Köhler gegenüber der Meißner SZ-Redaktion. Er befürchtet, die Kaninchen könnten an der sogenannten Chinaseuche gestorben sein.

Eigentlich ist für das Verbrennen solcher Kadaver die Tierkörperbeseitigungsanlage in Lenz bei Großenhain zuständig. Fünf Cent pro Kilogramm, so TBA-Chefin Sylvia Schäfer, koste die letzte Reise der Kaninchen. Ein vergleichsweise günstiger Preis, der vor allem eines garantiert: Die infektiöse Erkrankung – erstmals in den 1980er Jahren in China aufgetreten – nicht weiterzutragen.

„Das Schlimmste, was betroffene Kaninchenhalter tun können, ist, die toten Tiere auf das Feld oder in den Wald zu bringen“, warnte der Meißner Amtstierarzt Hans-Jörg Klaue bereits vergangenes Jahr in der SZ. Wie der Amtstierarzt betont, sei das zwar ohnehin verboten und würde im Fall der Fälle auch streng geahndet. Dennoch würden immer mal wieder illegal entsorgte Kadaver gefunden. Eine Art, sich seiner verstorbenen Kaninchen schnell und kostengünstig zu entledigen, die unverantwortlich und gefährlich ist. Immerhin würden die Keime so weitergetragen. Einerseits auf den Feldern durch die Ernte und andererseits über Insekten, die sich gern auf die infizierten Kadaver setzen. Dabei tritt der Chinaseuchen-Virus auch im Winter auf. Er überlebt selbst ohne Wirt unter günstigen Bedingungen gute sieben Monate und ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen. (SZ/pa)

