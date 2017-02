Kadaver im Straßengraben Zweimal in wenigen Tagen machte ein Dörschnitzer beim Spazierengehen Ekelfunde. Die Täter zu ermitteln, ist schwierig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Dörschnitzer entdeckte zweimal in wenigen Tagen Kadaver im Straßengraben. © Claudia Hübschmann Ein Dörschnitzer entdeckte zweimal in wenigen Tagen Kadaver im Straßengraben.

Der Ekelfund.

Der 61-jährige Dörschnitzer ist ein Wintermuffel. „So richtig wohl fühle ich mich erst bei Temperaturen von 25 Grad Celsius und mehr“, sagt er und lacht. Normalerweise würde er bei dieser Kälte wie jetzt kaum einen Schritt vor die Tür gehen. Doch er muss. Die sechsjährige Border-Collie-Hündin Lotti fordert ihr Recht. Täglich drei- bis viermal dreht der Dörschnitzer mit der Hündin eine große Runde, bei Wind und Wetter. Doch was er dabei entlang des Sängerweges in den vergangenen Tagen entdeckte, war weit über der Ekelgrenze. Ihm fielen im Straßengraben zwei blaue Müllsäcke auf. Dass immer wieder illegal Müll entsorgt wird, ist hier keine Ausnahme. Mit einem Stock öffnet er die Säcke, schaut hinein. Ein stinkender, beißender Geruch schlägt ihm entgegen. In den Säcken befinden sich die Kadaver von Kamerun-Schafen: Fell, Innereien, Köpfe. „Das ist eine riesengroße Sauerei. Hier hat jemand geschlachtet und die Abfälle einfach in die Landschaft gekippt“, sagt er. Und ruft die Polizei.

Wenige Tage vorher macht er in der Nähe schon einmal einen ähnlichen Fund. Diesmal waren es sechs tote Kaninchen. Sie waren offenbar an einer Krankheit gestorben, möglicherweise an der Chinaseuche. Blutspuren fand der Dörschnitzer an den Tieren jedenfalls nicht. Am nächsten Tag waren die Kadaver verschwunden. Im Schnee waren Schleifspuren zu sehen. Möglicherweise hat sie ein Fuchs geholt.

Wer der Täter war und ob es in beiden Fällen der Gleiche war, ist bisher noch völlig unklar. Eines schließt der Dörschnitzer jedenfalls aus: dass es jemand aus dem Ort war. „Das macht hier keiner. Außerdem hält hier niemand Kamerunschafe“, sagt er. „Auf alle Fälle kennen sich der oder die Täter sehr gut aus“, vermutet er. Der Sängerweg ist wenig befahren, führt direkt zur B 6. Kommen die Sünder aus Prausitz, Pahrenz oder Mehltheuer oder gar von weiter her? Mehrfach hat der Dörschnitzer schon beobachtet, dass am Wegesrand auch Müll abgelagert wurde. Einmal sah er einen Golf wegfahren. Er hatte ein RG-Kennzeichen, was für den Altkreis Riesa-Großenhain steht.

Verantwortlich für die Entsorgung der Tierkadaver ist letztlich die Stadt Lommatzsch, zu der Dörschnitz gehört. „Illegal abgelagerte Tierkadaver in dieser Größenordnung sind eher Einzelfälle, kommen ein - bis zweimal in drei Jahren vor“, sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Kleine Sachen gäbe es jedoch immer wieder mal. „In Erinnerung bleiben mir meist die großen Fälle wie Schweineabfälle an der Poststraße oder eine tote Ziege im Ketzerbach“, so die Bürgermeisterin. Die Entsorgung übernehme die Tierkörperbeseitigung in Lenz. „Wir sind aber zuständig, müssen beauftragen und auch die Kosten tragen“, sagt sie. Das bestätigt auch Dr. Sven Biereder, Sachgebietsleiter Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises. „Es handelt sich um Einzelfälle, die allerdings im ganzen Landkreis vorkommen können. Verantwortlich ist derjenige, bei dem das Material anfällt. Bei illegaler Ablagerung also der – meist unschuldige – Grundstückseigentümer“, so der Amtstierarzt.

Beim konkreten Fall seien keine Ohrmarken gefunden worden. Nach Kenntnis der Bürgermeisterin gab es auch keine unmittelbaren Zeugen. Ob der Täter ermittelt werden kann, ist also ziemlich unwahrscheinlich. Doch selbst dann drohen relativ geringe Strafen. „Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, keine Straftat. Demzufolge können nur Bußgelder verhängt werden. Die Höhe hängt von den genauen Umständen ab und kann nicht pauschal angegeben werden“, so Dr. Biereder. In jedem Fall dürfte ein Bußgeld deutlich teurer sein als eine legale Entsorgung in Lenz. Dort sind pro Kilogramm Abfälle lediglich fünf Cent zu zahlen. Auch der Dörschnitzer hat wenig Hoffnung, dass der Sünder ermittelt wird. „Ich wollte aber aufmerksam machen, dass das eine Schweinerei ist und so nicht geht“, sagt er. Seither hat es in Dörschnitz keine neuen Fälle mehr gegeben. Das Problem ist damit aber nicht gelöst. „Bei uns ist Ruhe, aber die kippen ihr Zeug dann eben woanders ab“, sagt er.

