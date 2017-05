Kabinenpredigt hilft Der Radeberger SV gewinnt gegen Rotation Dresden.

Am vorletzten Spieltag der Stadtoberliga hat sich der Radeberger SV mit einem 4:0 (1:0)-Sieg bei Rotation Dresden stark präsentiert. Bereits in der dritten Minute gelang Dirk Gierich die Führung. „In den ersten Minuten hätten wir das Spiel schon entscheiden können. Bis zur Pause wurde Rotation stärker und machte mächtig Druck“, sagte RSV-Trainer Markus Seidel später. In der Kabine rüttelte der 49-Jährige seine Mannen noch einmal wach.

Die Ansprache half, denn nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste wieder das Zepter. Tim Walter erzielte in der 63. Minute bereits sein 17. Saison-Punktspieltor. Felix Claus (78.) und Mark Abdin (87.) machten den Dreier perfekt. „Am Ende ein überzeugender Sieg, auch in der Höhe verdient“, freute sich Seidel. Am kommenden Sonnabend um 17 Uhr treffen die Radeberger zum Abschluss auf den VfB Hellerau-Klotzsche. „Da haben wir in der Vergangenheit meist nicht gut ausgesehen“, weiß Seidel. In der Hinrunde setzte es in Hellerau eine 0:5-Pleite. Auch in der Vorsaison gab es zwei Niederlagen. Der letzte Heimsieg gegen den VfB gelang 2013. Immerhin ist der RSV vom dritten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen. (jj)

Radeberg spielte mit Kirsten - Kreck, Schellenberg (62. Palme), Keller, Zschaler, Gierich (74. Haubold), Abdin, Claus (79. Neumann), Hirsch, Schöne und Walter.

