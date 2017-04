Kabelschaden sorgt für TV-Ausfall

Seit Montag sind die Fernseh-Bildschirme in vielen Blasewitzer und Striesener Haushalten schwarz geblieben. „Ich habe seit ein paar Tagen nur ein schwarzes Standbild, nichts geht mehr“, erzählt Thomas Mayer. Er sei Kunde von Vodafone. Von dort sei keine Auskunft zu bekommen. Auch Marielle Schirmer aus Blasewitz musste die ganze Woche auf ihr abendliches Fernsehprogramm verzichten, an der Kundenhotline habe man ihr nicht weiterhelfen können. Sie war früher Kabel-Deutschland-Kundin, jetzt bei Vodafone. Denn 2015 hatte der Mobilfunkanbieter Kabel Deutschland übernommen.

Vodafone-Sprecher Arndt Hecker räumt ein, dass nach einem Kabelschaden mehrere Mehrfamilienhäuser in Striesen und Blasewitz seit Montag keinen Fernsehempfang haben. Das solle aber bis zum Wochenende behoben sein, sagte er am Freitag. Dazu komme eine Verzögerung beim Ausbau des Glasfasernetzes in Dresden. Durch die kalten Temperaturen im Januar und Februar sei es zu Verzögerungen gekommen. Eigentlich wollte Vodafone damit schon Anfang März fertig sein. An alle Kunden, die von der Verzögerung betroffen sind, habe das Unternehmen Gutscheine für einen Elektronikmarkt verteilt. Außerdem seien die Kunden per Aushang im Hauseingang informiert worden.

Vodafone investiert nach eigenen Angaben in Dresden rund acht Millionen Euro in ein eigenes Glasfasernetz. Damit will das Unternehmen mehr Anwohnern schnelle Internetanschlüsse anbieten. (SZ/jv)

