Kabelsalat in der Obermarktgasse Eigentlich sollten die Arbeiten in der Straße flott über die Bühne gehen. Ein Blick in die Erde zeigt: Das wird wohl nichts.

An drei Stellen ist die Obermarktgasse „aufgeschlitzt“ worden, um die Lage von Leitungen zu erkunden, die in der Erde liegen. Weil das Vorgefundene nicht mit Lageplänen übereinstimmt, wird über die Art und Weise des Kanalbaus neu entschieden. © André Braun

In den nächsten Tagen entscheidet sich, wie der Abwasserzweckverband die Kanalerneuerung in der Obermarktgasse bewerkstelligen kann. Wie geplant, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Darauf lassen Erkundungsgrabungen schließen.

An drei Stellen zwischen Mittelgasse und Poststraße ist die Gasse kleinflächig aufgegraben worden. Das dient dazu, den Leitungsbestand aufzunehmen, erklärt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Vorgefunden hätten die Arbeiter Leitungen, die nicht mit den in den Plänen eingezeichneten übereinstimmen. „Unmittelbar über dem alten Kanal liegt zum Beispiel die Wasserleitung“, schildert der Rathauschef. Nun müsse überlegt werden, ob der neue Kanal in den alten in einem sogenannten Inline-Verfahren eingebaut werden könne. Von dieser Entscheidung hänge ab, wie schnell Kanal- und Straßenbau in der Obermarktgasse vonstatten gehen können. Eigentlich wollten Abwasserzweckverband und Kommune bei diesem Gemeinschaftsprojekt schnellstmöglich vorankommen. Der Grund: Bewilligtes Fördergeld muss bis zu einem bestimmten Termin abgerechnet werden. Trotzdem will die Stadt nichts übers Knie brechen: „Wir können die Wasserleitung jetzt, wo es durchaus länger Frost geben könnte, nicht freiliegen lassen“, so der Bürgermeister.

Pflaster aus Beton

Fest steht, dass die Gasse im Anschluss an den Kanalbau eine neue Pflasterdecke bekommt. Das Pflaster wird in einer Firma im Vogtland, die wiederum extra für Leisnig Formen anfertigen lässt, hergestellt. Goth spricht von einem Pflaster in rötlichem Ton. Das komme dem auf dem Marktplatz eingesetzten ziemlich nahe. Die Steine würden einem Naturstein nachempfunden und aus Beton hergestellt. Das Material passe mit 160 Euro pro Quadratmeter ins Budget. „Für Granit müssten wir mehr als 200 Euro pro Quadratmeter ausgeben. Das kommt für uns nicht infrage“, so der Bürgermeister. Das für Leisnig angefertigte Betonpflaster soll dann noch in zwei weiteren Straßen – der Mittelgasse und der Poststraße – zum Einsatz kommen. Beide sollen in den nächsten Jahren mit Geld aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ in Ordnung gebracht werden.

In der Obermarktgasse können Zuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen eingesetzt werden. Die Gasse liegt in zwei Fördergebieten: städtebaulicher Denkmalschutz und aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Die Mittelgasse ist sozusagen die Trennlinie. Dem AZV entstehen für die Kanalverlegung nach bisherigem Angebot Kosten in Höhe von rund 105 000 Euro. Sollte sich jetzt das Verlegeverfahren ändern, könnte das Verschiebungen nach sich ziehen. Der anschließende Straßenbau kostet rund 160 000 Euro.

Im Moment gibt es nur Einschränkungen auf einem kurzen Abschnitt der Obermarktgasse, und zwar aus Richtung Mittelgasse. Der Parkplatz Belvedere ist über die Poststraße weiterhin zu erreichen. Sollte dort wegen Anbindungen eine Sperrung nötig sein, wird es wahrscheinlich auf dem kurzen Straßenstück Richtung Lindenplatz zum Begegnungsverkehr kommen. Über diese Änderungen will die Kommune rechtzeitig informieren.

