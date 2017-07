Kabelklau im Tagebau Diebe entwenden fast 400 Meter Kupferkabel in Mühlrose. Der Schaden geht weit in die Tausende.

Symbolfoto: ein durchgeschnittenes Kupferkabel © Archivfoto: Sven Ellger

Unbekannte haben sich an den Tagebau-Tagesanlagen bei Mühlrose zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind dort 380 Meter Kupferkabel gestohlen worden. Die Diebe haben die Kabel von mehreren Rollen entfernt, in transportable Stücke geschnitten und mitgenommen. Der entstandene Schaden wird mit 3 100 Euro angegeben. (szo/jay)

zur Startseite